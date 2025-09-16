Общество

Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию капитально отремонтируют в 2026 году

Четыре школы и два детских сада в Псковской области подлежат капитальному ремонту в 2026 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном министерстве образования.

В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в 2026 году мероприятия по капитальному ремонту запланированы в средней школе №1 Островского района, Харлапковской основной школе Палкинского района, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Локнянской средней общеобразовательной школе на общую сумму 251,284 млн рублей.

Как стало известно ПЛН, в отношении псковской гимназии речь идет про старое здание на улице Юбилейной, 56. Сейчас оно не используется.

В рамках национального проекта «Семья» в 2026 году мероприятия по капитальному ремонту проведут в детском саду №21 комбинированного вида в Великих Луках, детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка» в Пскове на общую сумму 101,771 млн рублей.