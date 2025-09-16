Общество

В старый корпус псковской гимназии №27 после ремонта переведут начальные классы

Старый корпус Псковской инженерно-лингвистической гимназии на Юбилейной, 56 ждёт капитальный ремонт в 2026 году. Его восстановление позволит решить ключевую задачу – разгрузить основное здание школы и перевести начальные классы в отдельный корпус, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Поскольку здание не используется, ремонт пройдёт без малейших неудобств для учеников и учителей. В планах – полное обновление кровли и всех инженерных систем. Сейчас готовим всю документацию для проведения торгов», - рассказал градоначальник.

Напомним, в 2026 году в Псковской области подлежат капитальному ремонту четыре школы и два детских сада.