Я ли алкоголик?

Экс-губернатор Псковской области и бывший сенатор от региона Андрей Турчак, занимающий пост руководителя Республики Алтай с июня прошлого года, внедряет ряд антиалкогольных мер в сибирском регионе. Псковичи, продолжающие следить за развитием карьеры бывшего главы своей области, конечно, сразу вспомнили, как при нем и на Псковщине был введен ряд ограничений. Какие из них работают сегодня, что за проблему все еще не удалось решить, сколько псковичи ежегодно тратят на алкоголь и за какой срок регулярное употребление в формате «как все» приводит к настоящему алкоголизму – выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

«Чушка-бары» под запретом

«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в Республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины – внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские – это болезни системы кровообращения и онкология», - сказал глава Республики Алтай Андрей Турчак, выступая на этой неделе на региональном межведомственном совете по укреплению общественного здоровья.

Что предложил Андрей Турчак:

Полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ.

Магазинам будет предложено перейти на продажу продуктов.

Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.

Запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне. Подчеркнута недопустимость соседства сладостей и «взрослой» продукции.

Закрытие всех «наливаек» в жилом секторе. На Алтае их прозвали «чушка-барами», по словам главы республики, количество ЧП с потасовками и драками в них зашкаливает.

Полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним. Эту меру в ближайшее время рассмотрит Госдума, после чего аналогичное решение будет принято в республике.

Произойдет активизация рейдов и контрольных закупок с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности, чтобы принятые ограничения не остались только на бумаге.

В Псковской области во время губернаторской каденции Андрея Турчака (2009-2017 годы) также велась борьба с алкоголизацией жителей. Так, увеличился «комендантский час», любые спиртосодержащие напитки разрешили покупать с 10:00 до 21:00. До того ограничение распространялось только на алкоголь крепостью от 15%, разрешенные часы – с 7:00 до 23:00. После завершения губернаторского срока Андрея Турчака в Псковской области сутки разделили ровно пополам, разрешив продажу с 10:00 до 22:00. Также при Андрее Турчаке были установлены «заповедные дни», когда алкоголь на кассах не пробивался вовсе. Это 1 сентября, 1 июня, дни выпускных и Последних звонков в школах и День молодежи (последний с 2024 года попал под исключение, так как выпадает на время проведения в Пскове праздника «Виноград»). В тот же период началась традиция запрещать продажу спиртного на массовых праздниках, включая День города.

Неразрешенной дилеммой стала проблема «наливаек» – алкомаркетов, мимикрирующих под общепит и продающих выпивку за пределами «комендантского часа». Еще в 2014 году тогдашний руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук обращался к губернатору с просьбой запретить реализацию алкоголя в общепите во время «комендантского часа», если заведение расположено в жилом доме или поблизости к нему. Вопрос с «наливайками» на Псковщине не разрешен до сих пор, несмотря на принятые на федеральном уровне поправки в законодательство. Псковская Лента Новостей не раз писала о проблеме. Как и о том, какие сложности для жильцов создают настоящие бары, открытые прямо в жилых домах или очень близко к ним.

Как видим, на Алтае Андрей Турчак перешел к более радикальным мерам, вероятно, с учетом псковского опыта.

Плата за деградацию

В России по причинам, связанным с алкоголем, ежегодно уходит из жизни более 450 тысяч человек. Такие данные приводит Анатолий Баженов, педагог-психолог по направлению первичной профилактики зависимостей, администратор паблика «Трезвый Псков» и член общественного движения утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия» в статусе «народного учителя трезвости».

«Это не прямая смертность, не так, что отравился алкоголем или захлебнулся рвотными массами. Но это онкологические заболевания у употребляющих, сердечно-сосудистые, заболевания мозга – болезней достаточно много, - говорит Анатолий Баженов. - Министр здравоохранения заявлял, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем и табаком. Проблема существенная, и она требует решений от властей. Закономерно, что государство начинает об этом думать. Нужно поддерживать руководителей субъектов, продвигающих здоровьесберегающие инициативы. Хорошо, что губернаторы обращают внимание на демографическую проблему и начинают понимать, что она связана с навязыванием алкоголя, табака и иных ядовитых веществ».

14 772,4 млн рублей потратили псковичи на алкоголь за прошлый год, что на 4,1% больше, чем годом ранее, выяснила Псковская Лента Новостей в Псковстате. За первые полгода 2025-го в рознице на территории Псковской области напитков с этанолом куплено на 7809,6 млн рублей. Эта товарная категория дала 7,5% удельного веса в общем объеме оборота розничной торговли.

«Народный учитель трезвости» Анатолий Баженов отмечает, что деньги, потраченные населением на алкоголь, – фактически, плата за деградацию, рост преступности и демографические проблемы.

Он также говорит о противодействии, которое могут вызывать в обществе антиалкогольные запреты. Их неприятие он связывает с неудачным опытом горбачевского «сухого закона», когда ограничения не были поддержаны массовой пропагандой трезвости, а сокращение точек продажи привело к ажиотажному спросу. Тем не менее, даже в тех условиях потребление спирта в стране сократилось вдвое.

«Нужно проводить разъяснительную работу с людьми, говорить о том, что трезвость – естественное состояние человека, что это ценность. Показывать, как устроена зависимость, чтобы люди разбирались в этом вопросе, - считает администратор «Трезвого Пскова». - Люди травят себя не потому, что алкоголь продается, а потому что продвигается проалкогольный образ жизни, например, через сцены употребления в кино, совершенно необязательные с художественной точки зрения».

Со своей стороны, Анатолий Баженов предлагает полный запрет вейпов по всей стране, так как подобные «продукты» направлены, в первую очередь, на детскую аудиторию, а ограничение не вызовет активного противодействия, так как пока не произошло укоренения традиции использования курительных смесей. Также член «Трезвой России» выступает за вынос точек продажи алкоголя за пределы населенных пунктов, как это сделано в Скандинавии, что поможет создать здоровую и трезвую среду и исключить нормализацию употребления среди детской аудитории.

Впрочем, есть и ругая точка зрения на действенность антиалкогольных мер. Накануне в своей авторской колонке на Псковской Ленте Новостей ее отразил Константин Калиниченко.

Шаг – пять лет

Не существует таких мер, которые полностью решат проблему, но ограничения способствуют снижению числа людей, подвергающих себя регулярной интоксикации. Такое мнение выражает Алим Мукаев, врач-психиатр-нарколог Псковского областного центра психиатрии и наркологии.

«Официально закон запрещает продавать алкоголь в определенные часы, но в «паб» у дома спустился – круглосуточно купил, - обрисовывает доктор создавшееся положение. – В любом случае, к ограничительным мерам отношусь положительно, так или иначе они будут работать. Другой вопрос, что будут расти подпольные продажи, производство суррогатов. У нас уже сейчас что ни год, то громкие отравления по всей стране. Нужно усиливать контроль за этой сферой».

По данным УМВД России по Псковской области, в прошлом году в регионе зафиксирован один случай отравления суррогатным алкоголем, еще один - в нынешнем.

Доктор Мукаев напоминает, что вылечиться от алкоголизма невозможно – только выйти в стойкую ремиссию. При этом постоянное употребление спиртосодержащих напитков – например, пива или вина по выходным – рано или поздно приведет к алкоголизму. Шаг от стадии к стадии занимает пять-десять лет. На первой стадии ни сам алкоголик, ни его семья таковым больного не признают. Этот период характеризуется высокой функциональностью, алкоголик посещает рабочее место, ведет социальную жизнь, прилично выглядит. Физическая зависимость еще не до конца сформирована, однако психическая уже прогрессирует, а внутренние органы, включая сердце и мозг, уже регулярно омываются этанолом и несут урон. Постепенно растет толерантность, увеличиваются дозы, теряется количественный контроль, поводом для выпивки становится обычная пятница.

«На первой стадии, когда еще можно избежать многих будущих сложностей, ни общество, ни семья не видят проблем больного, - констатирует Алим Мукаев. – Алкоголь одинаково влияет на умного или глупого, на богатого или бедного. Да, может, проблем пока нет, но завтра они возникнут».

Подвести итог хотелось бы небольшим философским размышлением. Как говорит врач, алкоголики склонны до последнего отрицать свои проблемы (порой до тех пор, пока «по синей лавочке» не происходит трагедия или пока не преодолен порог необратимых разрушений организма). Или же признают зависимость, но в качестве бравады: «Пил, пью и пить буду!» Часть общества, выступающая против антиалкогольных ограничений, склонна к этим же двум стратегиям. Сразу звучат (в формате истины) аргументы о несостоятельности таких мер и даже об ущемлении прав пьющих, которые сами «способны» отрегулировать количество выпитого. Мол, без этого никуда, таковы уж традиции. Но готов ли каждый, кто выступает с критикой антиалкогольных мер в стране, где потребление этанола принесло немало бед, честно спросить себя: «А не алкоголик ли я?»

