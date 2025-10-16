Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
Денис Иванов об округе №15
развивающие секции для детей
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
вишневый сквер
Как устроить свидание мечты?
Города для людей
Вакансии Россети
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Общество 16.10.2025 09:400 «Дневной дозор»: Меняется ли подход государства к учителям? 17.10.2025 12:250 До +9 градусов и осадки прогнозируют в Псковской области 18 октября 17.10.2025 12:150 «Аллею отцов» заложили в Пскове 17.10.2025 12:150 Я ли алкоголик? 17.10.2025 12:060 В Великих Луках изменили состав временной комиссии гордумы по вопросам здравоохранения 17.10.2025 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц
 
 
 
Самое популярное 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Я ли алкоголик?

17.10.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Экс-губернатор Псковской области и бывший сенатор от региона Андрей Турчак, занимающий пост руководителя Республики Алтай с июня прошлого года, внедряет ряд антиалкогольных мер в сибирском регионе. Псковичи, продолжающие следить за развитием карьеры бывшего главы своей области, конечно, сразу вспомнили, как при нем и на Псковщине был введен ряд ограничений. Какие из них работают сегодня, что за проблему все еще не удалось решить, сколько псковичи ежегодно тратят на алкоголь и за какой срок регулярное употребление в формате «как все» приводит к настоящему алкоголизму – выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

«Чушка-бары» под запретом

«Минздрав бьет тревогу. Уровень смертности в Республике с прошлого года превышает рождаемость. Основные причины – внешние, среди которых пьяные ДТП и отравления, в первую очередь алкоголем, а также медицинские – это болезни системы кровообращения и онкология», - сказал глава Республики Алтай Андрей Турчак, выступая на этой неделе на региональном межведомственном совете по укреплению общественного здоровья.

Что предложил Андрей Турчак:
Полный запрет алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ.
Магазинам будет предложено перейти на продажу продуктов.
Ограничение времени продажи алкоголя в будни с 11 до 19 часов, в пятницу - до 16 часов. Полный запрет на продажу алкоголя в выходные и праздничные дни.
Запрет на открытую выкладку алкоголя и табака в прикассовой зоне. Подчеркнута недопустимость соседства сладостей и «взрослой» продукции.
Закрытие всех «наливаек» в жилом секторе. На Алтае их прозвали «чушка-барами», по словам главы республики, количество ЧП с потасовками и драками в них зашкаливает.
Полный запрет на продажу курительных смесей, вейпов и компонентов к ним. Эту меру в ближайшее время рассмотрит Госдума, после чего аналогичное решение будет принято в республике.
Произойдет активизация рейдов и контрольных закупок с участием МВД, Роспотребнадзора, депутатов и общественности, чтобы принятые ограничения не остались только на бумаге.

В Псковской области во время губернаторской каденции Андрея Турчака (2009-2017 годы) также велась борьба с алкоголизацией жителей. Так, увеличился «комендантский час», любые спиртосодержащие напитки разрешили покупать с 10:00 до 21:00. До того ограничение распространялось только на алкоголь крепостью от 15%, разрешенные часы – с 7:00 до 23:00. После завершения губернаторского срока Андрея Турчака в Псковской области сутки разделили ровно пополам, разрешив продажу с 10:00 до 22:00. Также при Андрее Турчаке были установлены «заповедные дни», когда алкоголь на кассах не пробивался вовсе. Это 1 сентября, 1 июня, дни выпускных и Последних звонков в школах и День молодежи (последний с 2024 года попал под исключение, так как выпадает на время проведения в Пскове праздника «Виноград»). В тот же период началась традиция запрещать продажу спиртного на массовых праздниках, включая День города.

Неразрешенной дилеммой стала проблема «наливаек» – алкомаркетов, мимикрирующих под общепит и продающих выпивку за пределами «комендантского часа». Еще в 2014 году тогдашний руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук обращался к губернатору с просьбой запретить реализацию алкоголя в общепите во время «комендантского часа», если заведение расположено в жилом доме или поблизости к нему. Вопрос с «наливайками» на Псковщине не разрешен до сих пор, несмотря на принятые на федеральном уровне поправки в законодательство. Псковская Лента Новостей не раз писала о проблеме. Как и о том, какие сложности для жильцов создают настоящие бары, открытые прямо в жилых домах или очень близко к ним.

Как видим, на Алтае Андрей Турчак перешел к более радикальным мерам, вероятно, с учетом псковского опыта.

Плата за деградацию

В России по причинам, связанным с алкоголем, ежегодно уходит из жизни более 450 тысяч человек. Такие данные приводит Анатолий Баженов, педагог-психолог по направлению первичной профилактики зависимостей, администратор паблика «Трезвый Псков» и член общественного движения утверждения и сохранения трезвости «Трезвая Россия» в статусе «народного учителя трезвости».

«Это не прямая смертность, не так, что отравился алкоголем или захлебнулся рвотными массами. Но это онкологические заболевания у употребляющих, сердечно-сосудистые, заболевания мозга – болезней достаточно много, - говорит Анатолий Баженов. - Министр здравоохранения заявлял, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с алкоголем и табаком. Проблема существенная, и она требует решений от властей. Закономерно, что государство начинает об этом думать. Нужно поддерживать руководителей субъектов, продвигающих здоровьесберегающие инициативы. Хорошо, что губернаторы обращают внимание на демографическую проблему и начинают понимать, что она связана с навязыванием алкоголя, табака и иных ядовитых веществ».

14 772,4 млн рублей потратили псковичи на алкоголь за прошлый год, что на 4,1% больше, чем годом ранее, выяснила Псковская Лента Новостей в Псковстате. За первые полгода 2025-го в рознице на территории Псковской области напитков с этанолом куплено на 7809,6 млн рублей. Эта товарная категория дала 7,5% удельного веса в общем объеме оборота розничной торговли.

«Народный учитель трезвости» Анатолий Баженов отмечает, что деньги, потраченные населением на алкоголь, – фактически, плата за деградацию, рост преступности и демографические проблемы.

Он также говорит о противодействии, которое могут вызывать в обществе антиалкогольные запреты. Их неприятие он связывает с неудачным опытом горбачевского «сухого закона», когда ограничения не были поддержаны массовой пропагандой трезвости, а сокращение точек продажи привело к ажиотажному спросу. Тем не менее, даже в тех условиях потребление спирта в стране сократилось вдвое.

«Нужно проводить разъяснительную работу с людьми, говорить о том, что трезвость – естественное состояние человека, что это ценность. Показывать, как устроена зависимость, чтобы люди разбирались в этом вопросе, - считает администратор «Трезвого Пскова». - Люди травят себя не потому, что алкоголь продается, а потому что продвигается проалкогольный образ жизни, например, через сцены употребления в кино, совершенно необязательные с художественной точки зрения».

Со своей стороны, Анатолий Баженов предлагает полный запрет вейпов по всей стране, так как подобные «продукты» направлены, в первую очередь, на детскую аудиторию, а ограничение не вызовет активного противодействия, так как пока не произошло укоренения традиции использования курительных смесей. Также член «Трезвой России» выступает за вынос точек продажи алкоголя за пределы населенных пунктов, как это сделано в Скандинавии, что поможет создать здоровую и трезвую среду и исключить нормализацию употребления среди детской аудитории.

Впрочем, есть и ругая точка зрения на действенность антиалкогольных мер. Накануне в своей авторской колонке на Псковской Ленте Новостей ее отразил Константин Калиниченко.

Шаг – пять лет

Не существует таких мер, которые полностью решат проблему, но ограничения способствуют снижению числа людей, подвергающих себя регулярной интоксикации. Такое мнение выражает Алим Мукаев, врач-психиатр-нарколог Псковского областного центра психиатрии и наркологии.

«Официально закон запрещает продавать алкоголь в определенные часы, но в «паб» у дома спустился – круглосуточно купил, - обрисовывает доктор создавшееся положение. – В любом случае, к ограничительным мерам отношусь положительно, так или иначе они будут работать. Другой вопрос, что будут расти подпольные продажи, производство суррогатов. У нас уже сейчас что ни год, то громкие отравления по всей стране. Нужно усиливать контроль за этой сферой».

По данным УМВД России по Псковской области, в прошлом году в регионе зафиксирован один случай отравления суррогатным алкоголем, еще один - в нынешнем.

Доктор Мукаев напоминает, что вылечиться от алкоголизма невозможно – только выйти в стойкую ремиссию. При этом постоянное употребление спиртосодержащих напитков – например, пива или вина по выходным – рано или поздно приведет к алкоголизму. Шаг от стадии к стадии занимает пять-десять лет. На первой стадии ни сам алкоголик, ни его семья таковым больного не признают. Этот период характеризуется высокой функциональностью, алкоголик посещает рабочее место, ведет социальную жизнь, прилично выглядит. Физическая зависимость еще не до конца сформирована, однако психическая уже прогрессирует, а внутренние органы, включая сердце и мозг, уже регулярно омываются этанолом и несут урон. Постепенно растет толерантность, увеличиваются дозы, теряется количественный контроль, поводом для выпивки становится обычная пятница.

«На первой стадии, когда еще можно избежать многих будущих сложностей, ни общество, ни семья не видят проблем больного, - констатирует Алим Мукаев. – Алкоголь одинаково влияет на умного или глупого, на богатого или бедного. Да, может, проблем пока нет, но завтра они возникнут».

Подвести итог хотелось бы небольшим философским размышлением. Как говорит врач, алкоголики склонны до последнего отрицать свои проблемы (порой до тех пор, пока «по синей лавочке» не происходит трагедия или пока не преодолен порог необратимых разрушений организма). Или же признают зависимость, но в качестве бравады: «Пил, пью и пить буду!» Часть общества, выступающая против антиалкогольных ограничений, склонна к этим же двум стратегиям. Сразу звучат (в формате истины) аргументы о несостоятельности таких мер и даже об ущемлении прав пьющих, которые сами «способны» отрегулировать количество выпитого. Мол, без этого никуда, таковы уж традиции. Но готов ли каждый, кто выступает с критикой антиалкогольных мер в стране, где потребление этанола принесло немало бед, честно спросить себя: «А не алкоголик ли я?»

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 191 человек
17.10.2025, 12:300 В жилом доме в Бежаницах загорелась сажа в дымоходе 17.10.2025, 12:250 До +9 градусов и осадки прогнозируют в Псковской области 18 октября 17.10.2025, 12:240 На верхнем этаже дома на улице Шестака в Пскове появилось отопление 17.10.2025, 12:150 «Аллею отцов» заложили в Пскове
17.10.2025, 12:150 Я ли алкоголик? 17.10.2025, 12:060 В Великих Луках изменили состав временной комиссии гордумы по вопросам здравоохранения 17.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц 17.10.2025, 12:000 Сотрудники УФСИН в Псковской области перешли на зимнюю форму одежды
17.10.2025, 11:560 В ГД заявили, что девочки в возрасте 11-14 лет курят вейпы чаще, чем мальчики 17.10.2025, 11:470 «Семейные ценности»: Вера и подвиг 17.10.2025, 11:460 В Великих Луках прошёл профориентационный тур для соотечественников 17.10.2025, 11:440 Детей и родителей приглашают провести осенние каникулы в псковском музее
17.10.2025, 11:390 Треугольник невидимости 17.10.2025, 11:370 Дедовичский суд за месяц назначил четыре штрафа за оскорбления  17.10.2025, 11:350 Пост скорой помощи капитально отремонтировали в Порховском округе 17.10.2025, 11:250 Когда крыша — надёжнее, чем прогноз погоды
17.10.2025, 11:130 Пассажиров ждет утешение в случае задержки поездов 17.10.2025, 11:090 Мичуринский театр собирает аншлаги в Великих Луках 17.10.2025, 11:010 Марина Егорова: В Псковской области сохраняется запрос на увеличение номерного фонда 17.10.2025, 10:560 «На пятой передаче»: Маршрут с загогулиной и двойная сплошная на Поземского
17.10.2025, 10:380 Фальшивую пятитысячную купюру изъяли в финучреждении Пскова 17.10.2025, 10:280 «Хайпожоры»: Конец свободного интернета и госуслуги в руках доверенных лиц 17.10.2025, 10:180 Михаил Ведерников о строительстве экотехнопарка: С нашей стороны выполнены все обязательства 17.10.2025, 10:060 В двух ДТП с участием несовершеннолетних в Пскове в октябре пострадали семь человек
17.10.2025, 09:580 «Моглино» требует взыскать со своего экс-гендиректора почти 240 тысяч рублей ущерба 17.10.2025, 09:400 Маршруты автобусов изменятся сегодня в Пскове из-за ралли 17.10.2025, 09:301 Жаль такое терять: в Пскове хотят демонтировать панно с изображением богатыря 17.10.2025, 09:200 Летнюю резину советуют менять при температуре ниже плюс пяти градусов
17.10.2025, 09:150 Средняя пенсия превысит 30 тысяч рублей в 2028-м 17.10.2025, 09:000 Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли 17.10.2025, 08:000 Однополосное движение введут на улице Максима Горького в Пскове 17 октября 17.10.2025, 07:300 В России отмечают День участкового терапевта
17.10.2025, 07:000 Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечают 17 октября 17.10.2025, 00:500 Столкновение двух автомашин в Пскове на Рижском проспекте попало на видео 16.10.2025, 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025, 21:400 Псковские волонтёры расскажут о добре через видео
16.10.2025, 21:200 Роспотребнадзор: в РФ нет опасности распространения лихорадки чикунгунья 16.10.2025, 21:000 В псковском УФСИН прошла совместная тренировка по эвакуации и тушению условного пожара 16.10.2025, 20:500 Строительство систем водоотведения стоимостью 178 млн рублей начали в Пушкинских Горах 16.10.2025, 20:400 Завершается ремонт дороги на Полистовский заповедник
16.10.2025, 20:320 Работников сельского хозяйства чествовали в Псковском районе 16.10.2025, 20:200 Смотр зимней формы провели в псковском университете ФСИН 16.10.2025, 20:020 Продолжается прием заявок на научно-практическую конференцию «Духовный путь Земли Великолукской» 16.10.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 17 октября
16.10.2025, 19:400 Палату пробуждения оборудовали в детской больнице в Пскове 16.10.2025, 19:390 Cемья из Псковской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года» 16.10.2025, 19:200 23 нарушения при оформлении документов на зерно выявил Роспотребнадзор в Псковской области 16.10.2025, 19:010 Четверное ДТП произошло на улице Леона Поземского в Пскове
16.10.2025, 18:450 Основной период ОГЭ в 2026 году планируется с 2 июня по 6 июля 16.10.2025, 18:170 Героем нового выпуска проекта «Пастырь. Защитники Отечества» станет монах Анания 16.10.2025, 18:110 Пациент фонда «Дети-бабочки» из Пскова готовится стать машинистом несмотря на диагноз 16.10.2025, 18:050 Бал в духе XIX века пройдет в Пскове во Всероссийский день лицеиста
16.10.2025, 18:000 Приставы разъяснили псковичам, когда должнику грозит уголовная ответственность 16.10.2025, 17:500 Сергей Вострецов: Введение семейной налоговой выплаты — важный шаг к социальной справедливости 16.10.2025, 17:400 «Три мудреца»: А судьи кто? ВИДЕО 16.10.2025, 17:390 Кубок области по гребле на байдарках и каноэ состоится на реке Великой в Пскове
16.10.2025, 17:351 Писать против ветра 16.10.2025, 17:300 Автошоу с презентацией TENET T8 устроят в псковском ТРК «Акваполис» 16.10.2025, 17:260 Псковский суд оставил под арестом гражданку Украины по обвинению в содействии терроризму 16.10.2025, 17:200 На четвёртый день проекта «СВОй бизнес» в Пскове изучали финансовое планирование бизнеса
16.10.2025, 17:100 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах ЕДГ в Псковском и Гдовском районах. ВИДЕО 16.10.2025, 17:010 День в истории ПЛН. 16 октября 16.10.2025, 16:460 Ралли, десерты и Halloween: псковичей приглашают на мероприятия в ТДЦ Fjord Plaza 16.10.2025, 16:450 Количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30%
16.10.2025, 16:390 Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 18 октября 16.10.2025, 16:350 В куньинской деревне Ущицы газифицированы первые домовладения 16.10.2025, 16:270 Собаки-терапевты и открытки для пап: псковичей на выходных зовут в фонд «Защитники Отечества» 16.10.2025, 16:180 В псковском колледже искусств пройдет день открытых дверей «Профессионалитет»
16.10.2025, 16:110 Владимир Кузь о строительстве школ в Гдовском районе и о том, что волнует избирателей 16.10.2025, 16:090 Появилось видео ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове 16.10.2025, 16:070 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 октября 16.10.2025, 16:070 Собственников квартир предупредили о двойных платежах в квитанциях ЖКУ
16.10.2025, 15:380 Владимир Кузь: «Гдовская аномалия» связана с большой нагрузкой 16.10.2025, 15:240 В Пскове на улице Вокзальной водитель автомашины сбил велосипедиста 16.10.2025, 15:200 Врач перечислила первые признаки дефицита витаминов 16.10.2025, 15:020 Более 240 спортсменов соберутся в Пскове на чемпионат по кудо
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru