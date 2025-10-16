Блоги / Константин Калиниченко

Писать против ветра

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Отчего люди пьют? Оттого, что после выпивки все наполняется смыслом, все достигает высшего накала. Вывод: люди пьют от беспомощности или в знак протеста»

Альбер Камю

Писать против ветра — дело неблагодарное. А вводить полусухой закон в Республике Алтай — вообще опасное. Только тамошний многонациональный народ порадовался, что на овеянной легендами алтайской земле скоро откроются казино, как тут же сверху поступило пренеприятнейшее известие: алкоголь надлежит строго ограничить. В выходные жителям Республики Алтай его вовсе перестанут продавать, а по будням — дозированно, строго по часам, как лекарства больному. Инициатор, как пишут СМИ, — глава региона Андрей Турчак. Если это действительно так, то, конечно, иронично получается. Андрей Анатольевич входит в эту реку дважды – когда-то в Пскове уже пробовал воевать с алкоголем методом ограничений времени продажи. Если слегка проштудировать федеральную прессу 2010-х на эту тему, легко можно убедиться, что именно Псковская область была флагманом алкогольных ограничений.

Сам ли Андрей Турчак их продвигал? Позволю в этом усомниться. Будучи не понаслышке знаком с некоторыми его соратниками псковского периода, готов побиться об заклад, у истоков любого алкоборчества в команде Турчака стоит его верный сподвижник Максим Жаворонков, занимающий ныне должность руководителя аппарата Главы Республики Алтай.

Что ж, история, как известно, повторяется дважды. Особенно когда её никто не учит. Парадокс еще и в том, что современные российские чиновники страсть как любят рассуждать про историю. Говорят, нужно ее знать и понимать, чтобы, значит, не попасться на удочку фальсификаторов исторического процесса. Раз так, грех не обратиться к истории вопроса. Заодно наглядно разберем, почему у всех нынешних трезвеннических борений возможны лишь два исхода – фарс или трагедия.

Разные государства в разные эпохи вступали в неравный бой с зеленым змием, вводили сухие и полусухие законы. Но итог во всех случаях был одинаково плачевным. Все войны с алкоголем кончались одинаково — позором, перегаром и болезненной отрыжкой.

США в 1920-е ввели сухой закон. В награду получили мафию, бутлегеров и нескончаемый поток гробов – отравившихся некачественным алкоголем было больше, чем умерших в пандемию «испанки».

Финляндия продержалась даже дольше американцев – с 1919 по 1932 год. Но тоже устала хоронить людей, отравившихся метанолом, – к тому же население Финляндии не такое большое, убыль оказалась чувствительной для экономики страны. Есть такая культовая фотография – одна из самых известных в мировой истории. На ней изображен первый покупатель после отмены сухого закона в Финляндии – кузнец Пирттиахо с бутылкой водки в 10 часов 01 минуту 5 апреля 1932 года. Он реально светится, а на его лице такое неподдельное счастье, которое не поместилось бы в Конституцию. Будто не бутылку добыл, а свободу всему финскому народу. Никому не нужно объяснять: сейчас кузнец Пирттиахо придет домой и накатит за все годы вынужденного воздержания и употребления суррогатов. Я не пропагандирую алкоголь, просто такие истории наглядно демонстрируют фундаментальную бессмысленность алкозапретов.

Кузнец Пирттиахо с бутылкой водки в 10 часов 01 минуту 5 апреля 1932 года

В современной Скандинавии, однако, некоторые ограничения сохраняются. Не стану подробно расписывать, но они очень похожи на те, что собираются ввести в Республике Алтай. И что же, хотите, как в Скандинавии? Почитайте их литературу – Ю Несбё, Стига Ларссона, Рагнара Йонассона, Юсси Адлер-Ольсена, посмотрите фильмы. Вечный беспросветный депр, мрачное серое небо. Все, так или иначе, сидят на вредных привычках, пьют украдкой, что удается достать. Скандинавский нуар — это не жанр, а симптом. Он родился не на пустом месте, во многом — следствие сурового климата и невозможности снятия стресса простейшими путями. Конечно, дело не только в труднодоступности алкоголя, но и в нём тоже.

В истории России сухой закон проходили дважды. Первый раз во времена Первой мировой и позднего батюшки-царя Николая II. Решили побороться с пьянством в годы войны и вуаля — здравствуй, революция и гибель империи. Исторически первая атака пролетариата, кстати, была не на Зимний дворец и не на мосты и телеграф, а на опечатанные винные склады. Будущие гегемоны сначала прилично «заправились», а потом уже пошли «разрушать мир насилья до основанья» и строить коммунизм.

Через 70 лет, генсек Горбачёв решил, что он на старые грабли не наступит и повторил эксперимент на новом витке истории. Вырубили виноградники, спрятали водку под прилавки – население оперативно переключилось на «Тройной одеколон», «табуретовку» и прочие спиртуозы. Итог — распад страны. Две антиалкогольные кампании — две гибели империй. Фарс это или трагедия, решайте сами.

Казалось бы, можно уже выучить эти уроки истории, но нет.

Чуть ранее Вологодская область, теперь Республика Алтай намерены стать витриной новой трезвой жизни. Полный запрет в выходные, по будням — только с 11 до 19, в пятницу — до 16:00, а потом держитесь. Алкомаркеты — под запрет, наливайки — закрыть, выкладку убрать, чтобы дети, не дай бог, не увидели бутылку вина и поняли многое про эту жизнь.

На словах — забота о народе. На деле — попытка пойти против природы человека, заставить ее изменить себе и подчиниться приказу. А с этим, как известно из истории, плохо получается. Любой, кто жил или работал в деревне, знает досконально: если перекрыть доступ к магазину, самогон потечет ручьём. Кое-где уже потек. После введения «полусухого закона» в Вологодской области, Росстат зафиксировал резкий рост домашнего самогоноварения. «Совпадение? Не думаю». Просто изобретательный русский народ наладил производство быстрее, чем Минфин успел придумать новые акцизы.

Смотрите также Губит людей не пиво…

А теневой рынок алкоголя всегда растет вместе с кладбищем. В Ленинградской области только за прошлый месяц отравились и умерли, по разным данным, от 30 до 50 человек. Покойнички брали суррогат по 100 рэ за пузырь. Людей, в любом случае, жаль, но можно успокаивать себя мыслью, что на такое пойдут только конченые маргиналы, кому реально всё равно, чем травиться. Но, если перекрыть кислород легальному алкоголю, к бутлегерам за сомнительной поллитрой потянутся самые широкие слои общества. Природу человеческую не перепишешь постановлением.

Аргументы власти звучат по-чиновничьи выверено: «Смертность выше рождаемости, пьяные ДТП, алкоголизация молодежи». Да, всё верно. Только проблема не в бутылке, а в том, что человеку жить тяжело, а радостей мало. Пьют не от того, что водка вкусная, и не от избытка внутреннего зла, а от нехватки смысла. Когда у большей части населения страны зарплата, как недельный чек в «Магните», а перспективы — как у рыбы в аквариуме, морализаторские лекции про трезвость способны вызвать лишь злобу и отторжение. Так оставьте людям эту маленькую, пусть и не самую полезную радость.

В этом смысле у Псковской области история пока выходит положительная. Политика Михаила Ведерникова, сменившего Андрея Турчака на губернаторском посту, характеризуется логикой, здравым смыслом и пониманием сути вещей. Большинство неразумных алкозапретов и ограничений были постепенно отменены, вследствие чего в регионе нет напряженности на алкогольной почве, а про отравления суррогатами давно, слава богу, не слышали. Просто убрали вредное регулирование — и жизнь наладилась.

Но, видимо, память у чиновников короткая и избирательная. Снова, то тут, то там, слышна пропаганда, что идеальный гражданин из русского может получиться только в том случае, если бутылку сделать для него недоступной. Хотя практика говорит о другом: запреты лишь делают процесс интереснее. Сначала люди начинают «варить», потом — продавать, потом появляются «крыши» и схемы. Сухой закон — это не про здоровье, а про нелегальные доходы и тотальный обход закона.

Что сказать. Писать против ветра — не самая умная идея, притом с известным результатом. Но чиновники, похоже, встают к ветру лицом с упорством и гордостью, уверенные, что смогут опровергнуть законы физики. Увы, их ждет разочарование, которое уже постигло многих в прежние времена. Опыт – мировой и отечественный – доказал: бороться с алкоголем — это как пытаться выгнать вековую тоску из России кнутом и заклинаниями. Всё равно вернётся, только в бутылке из-под стеклоочистителя.

И вместо того, чтобы строить очередной фронт «за трезвость», стоило бы задуматься над тем, почему людям хочется напиться. Может, потому что у них нет ощущения, что завтра будет лучше, чем вчера? Но такие вопросы, конечно, очень неудобны. Гораздо проще запретить. Бумагу подписать, отчёт сдать, галочку поставить.

А потом удивляться, что народ опять варит самогон, слушает тюремный шансон и что-то недовольно шепчется на кухне…

Константин Калиниченко