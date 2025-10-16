Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов об округе №15
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
От яблока до яблони
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
Вакансии Россети
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
нацпроект меняет учреждения культуры
Что изменилось в псковских школах
Константин Калиниченко Публикаций: 413
16.10.2025 17:350 Писать против ветра 14.10.2025 16:351 Реплика Константина Калиниченко: Верните Пскову казино 25.09.2025 16:532 «Учить чужих детей страна не обязана» 18.09.2025 16:540 Искусство выстрела в собственную ногу 17.09.2025 18:133 Реплика Константина Калиниченко: Хотите, как в Японии? Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 13.10.2025 12:370 Ушел из жизни доцент ПсковГУ Мкртыч Давтян 12.10.2025 17:360 Памяти псковского педагога Жанны Ушкачевой 13.10.2025 17:550 Рейтингомер: три дела Ильиной, новый начальник УГХ и непонятки с Брутяном 12.10.2025 11:330 Юлия Пересильд: Доверяли ей все секреты 14.10.2025 14:562 Стало известно, почему некоторым псковичам пришли большие суммы за отопление
Блоги / Константин Калиниченко

Писать против ветра

16.10.2025 17:35|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Отчего люди пьют? Оттого, что после выпивки все наполняется смыслом, все достигает высшего накала. Вывод: люди пьют от беспомощности или в знак протеста»

Альбер Камю

Писать против ветра — дело неблагодарное. А вводить полусухой закон в Республике Алтай — вообще опасное. Только тамошний многонациональный народ порадовался, что на овеянной легендами алтайской земле скоро откроются казино, как тут же сверху поступило пренеприятнейшее известие: алкоголь надлежит строго ограничить. В выходные жителям Республики Алтай его вовсе перестанут продавать, а по будням — дозированно, строго по часам, как лекарства больному. Инициатор, как пишут СМИ, — глава региона Андрей Турчак. Если это действительно так, то, конечно, иронично получается. Андрей Анатольевич входит в эту реку дважды – когда-то в Пскове уже пробовал воевать с алкоголем методом ограничений времени продажи. Если слегка проштудировать федеральную прессу 2010-х на эту тему, легко можно убедиться, что именно Псковская область была флагманом алкогольных ограничений.

Сам ли Андрей Турчак их продвигал? Позволю в этом усомниться. Будучи не понаслышке знаком с некоторыми его соратниками псковского периода, готов побиться об заклад, у истоков любого алкоборчества в команде Турчака стоит его верный сподвижник Максим Жаворонков, занимающий ныне должность руководителя аппарата Главы Республики Алтай.

Что ж, история, как известно, повторяется дважды. Особенно когда её никто не учит. Парадокс еще и в том, что современные российские чиновники страсть как любят рассуждать про историю. Говорят, нужно ее знать и понимать, чтобы, значит, не попасться на удочку фальсификаторов исторического процесса. Раз так, грех не обратиться к истории вопроса. Заодно наглядно разберем, почему у всех нынешних трезвеннических борений возможны лишь два исхода – фарс или трагедия.

Разные государства в разные эпохи вступали в неравный бой с зеленым змием, вводили сухие и полусухие законы. Но итог во всех случаях был одинаково плачевным. Все войны с алкоголем кончались одинаково — позором, перегаром и болезненной отрыжкой.

США в 1920-е ввели сухой закон. В награду получили мафию, бутлегеров и нескончаемый поток гробов – отравившихся некачественным алкоголем было больше, чем умерших в пандемию «испанки».

Финляндия продержалась даже дольше американцев – с 1919 по 1932 год. Но тоже устала хоронить людей, отравившихся метанолом, – к тому же население Финляндии не такое большое, убыль оказалась чувствительной для экономики страны. Есть такая культовая фотография – одна из самых известных в мировой истории. На ней изображен первый покупатель после отмены сухого закона в Финляндии – кузнец Пирттиахо с бутылкой водки в 10 часов 01 минуту 5 апреля 1932 года. Он реально светится, а на его лице такое неподдельное счастье, которое не поместилось бы в Конституцию. Будто не бутылку добыл, а свободу всему финскому народу. Никому не нужно объяснять: сейчас кузнец Пирттиахо придет домой и накатит за все годы вынужденного воздержания и употребления суррогатов. Я не пропагандирую алкоголь, просто такие истории наглядно демонстрируют фундаментальную бессмысленность алкозапретов.

Кузнец Пирттиахо с бутылкой водки в 10 часов 01 минуту 5 апреля 1932 года

В современной Скандинавии, однако, некоторые ограничения сохраняются. Не стану подробно расписывать, но они очень похожи на те, что собираются ввести в Республике Алтай. И что же, хотите, как в Скандинавии? Почитайте их литературу – Ю Несбё, Стига Ларссона, Рагнара Йонассона, Юсси Адлер-Ольсена, посмотрите фильмы. Вечный беспросветный депр, мрачное серое небо. Все, так или иначе, сидят на вредных привычках, пьют украдкой, что удается достать. Скандинавский нуар — это не жанр, а симптом. Он родился не на пустом месте, во многом — следствие сурового климата и невозможности снятия стресса простейшими путями. Конечно, дело не только в труднодоступности алкоголя, но и в нём тоже.

В истории России сухой закон проходили дважды. Первый раз во времена Первой мировой и позднего батюшки-царя Николая II. Решили побороться с пьянством в годы войны и вуаля — здравствуй, революция и гибель империи. Исторически первая атака пролетариата, кстати, была не на Зимний дворец и не на мосты и телеграф, а на опечатанные винные склады. Будущие гегемоны сначала прилично «заправились», а потом уже пошли «разрушать мир насилья до основанья» и строить коммунизм.

Через 70 лет, генсек Горбачёв решил, что он на старые грабли не наступит и повторил эксперимент на новом витке истории. Вырубили виноградники, спрятали водку под прилавки – население оперативно переключилось на «Тройной одеколон», «табуретовку» и прочие спиртуозы. Итог — распад страны. Две антиалкогольные кампании — две гибели империй. Фарс это или трагедия, решайте сами.

Казалось бы, можно уже выучить эти уроки истории, но нет.

Чуть ранее Вологодская область, теперь Республика Алтай намерены стать витриной новой трезвой жизни. Полный запрет в выходные, по будням — только с 11 до 19, в пятницу — до 16:00, а потом держитесь. Алкомаркеты — под запрет, наливайки — закрыть, выкладку убрать, чтобы дети, не дай бог, не увидели бутылку вина и поняли многое про эту жизнь.

На словах — забота о народе. На деле — попытка пойти против природы человека, заставить ее изменить себе и подчиниться приказу. А с этим, как известно из истории, плохо получается. Любой, кто жил или работал в деревне, знает досконально: если перекрыть доступ к магазину, самогон потечет ручьём. Кое-где уже потек. После введения «полусухого закона» в Вологодской области, Росстат зафиксировал резкий рост домашнего самогоноварения. «Совпадение? Не думаю». Просто изобретательный русский народ наладил производство быстрее, чем Минфин успел придумать новые акцизы.

А теневой рынок алкоголя всегда растет вместе с кладбищем. В Ленинградской области только за прошлый месяц отравились и умерли, по разным данным, от 30 до 50 человек. Покойнички брали суррогат по 100 рэ за пузырь. Людей, в любом случае, жаль, но можно успокаивать себя мыслью, что на такое пойдут только конченые маргиналы, кому реально всё равно, чем травиться. Но, если перекрыть кислород легальному алкоголю, к бутлегерам за сомнительной поллитрой потянутся самые широкие слои общества. Природу человеческую не перепишешь постановлением.

Аргументы власти звучат по-чиновничьи выверено: «Смертность выше рождаемости, пьяные ДТП, алкоголизация молодежи». Да, всё верно. Только проблема не в бутылке, а в том, что человеку жить тяжело, а радостей мало. Пьют не от того, что водка вкусная, и не от избытка внутреннего зла, а от нехватки смысла. Когда у большей части населения страны зарплата, как недельный чек в «Магните», а перспективы — как у рыбы в аквариуме, морализаторские лекции про трезвость способны вызвать лишь злобу и отторжение. Так оставьте людям эту маленькую, пусть и не самую полезную радость.

В этом смысле у Псковской области история пока выходит положительная. Политика Михаила Ведерникова, сменившего Андрея Турчака на губернаторском посту, характеризуется логикой, здравым смыслом и пониманием сути вещей. Большинство неразумных алкозапретов и ограничений были постепенно отменены, вследствие чего в регионе нет напряженности на алкогольной почве, а про отравления суррогатами давно, слава богу, не слышали. Просто убрали вредное регулирование — и жизнь наладилась.

Но, видимо, память у чиновников короткая и избирательная. Снова, то тут, то там, слышна пропаганда, что идеальный гражданин из русского может получиться только в том случае, если бутылку сделать для него недоступной. Хотя практика говорит о другом: запреты лишь делают процесс интереснее. Сначала люди начинают «варить», потом — продавать, потом появляются «крыши» и схемы. Сухой закон — это не про здоровье, а про нелегальные доходы и тотальный обход закона.

Что сказать. Писать против ветра — не самая умная идея, притом с известным результатом. Но чиновники, похоже, встают к ветру лицом с упорством и гордостью, уверенные, что смогут опровергнуть законы физики. Увы, их ждет разочарование, которое уже постигло многих в прежние времена. Опыт – мировой и отечественный – доказал: бороться с алкоголем — это как пытаться выгнать вековую тоску из России кнутом и заклинаниями. Всё равно вернётся, только в бутылке из-под стеклоочистителя.

И вместо того, чтобы строить очередной фронт «за трезвость», стоило бы задуматься над тем, почему людям хочется напиться. Может, потому что у них нет ощущения, что завтра будет лучше, чем вчера? Но такие вопросы, конечно, очень неудобны. Гораздо проще запретить. Бумагу подписать, отчёт сдать, галочку поставить.

А потом удивляться, что народ опять варит самогон, слушает тюремный шансон и что-то недовольно шепчется на кухне…

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?
В опросе приняло участие 169 человек
16.10.2025, 17:400 «Три мудреца»: А судьи кто? ВИДЕО 16.10.2025, 17:390 Кубок области по гребле на байдарках и каноэ состоится на реке Великой в Пскове 16.10.2025, 17:350 Писать против ветра 16.10.2025, 17:300 Автошоу с презентацией TENET T8 устроят в псковском ТРК «Акваполис»
16.10.2025, 17:260 Псковский суд оставил под арестом гражданку Украины по обвинению в содействии терроризму 16.10.2025, 17:200 На четвёртый день проекта «СВОй бизнес» в Пскове изучали финансовое планирование бизнеса 16.10.2025, 17:100 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах ЕДГ в Псковском и Гдовском районах. ВИДЕО 16.10.2025, 17:010 День в истории ПЛН. 16 октября
16.10.2025, 16:460 Ралли, десерты и Halloween: псковичей приглашают на мероприятия в ТДЦ Fjord Plaza 16.10.2025, 16:450 Количество мошеннических атак на одного россиянина выросло на 30% 16.10.2025, 16:390 Чемпионат Псковской области по хоккею стартует 18 октября 16.10.2025, 16:350 В куньинской деревне Ущицы газифицированы первые домовладения
16.10.2025, 16:270 Собаки-терапевты и открытки для пап: псковичей на выходных зовут в фонд «Защитники Отечества» 16.10.2025, 16:180 В псковском колледже искусств пройдет день открытых дверей «Профессионалитет» 16.10.2025, 16:110 Владимир Кузь о строительстве школ в Гдовском районе и о том, что волнует избирателей 16.10.2025, 16:090 Появилось видео ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове
16.10.2025, 16:070 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 16 октября 16.10.2025, 16:070 Собственников квартир предупредили о двойных платежах в квитанциях ЖКУ 16.10.2025, 15:380 Владимир Кузь: «Гдовская аномалия» связана с большой нагрузкой 16.10.2025, 15:240 В Пскове на улице Вокзальной водитель автомашины сбил велосипедиста
16.10.2025, 15:200 Врач перечислила первые признаки дефицита витаминов 16.10.2025, 15:020 Более 240 спортсменов соберутся в Пскове на чемпионат по кудо 16.10.2025, 14:580 «Ночь искусств» пройдет в Псковском музее-заповеднике в ноябре 16.10.2025, 14:370 Прощание с псковским поэтом Анатолием Александровым состоится 19 октября
16.10.2025, 14:360 До +9 градусов прогнозируют в Псковской области 17 октября 16.10.2025, 14:260 Татьяна Фомченкова: ПЛН — яркие, острые и подчас бесстрашные 16.10.2025, 14:200 Четыре человека пострадали в ДТП с участием 16-летнего водителя в Пскове 16.10.2025, 14:190 На ремонт псковской гимназии №27 готовы выделить более 42 млн рублей
16.10.2025, 14:060 Из-за спила угрожающих деревьев в Стругокрасненском округе отключат электричество  16.10.2025, 14:030 Короткие вертикальные сериалы предлагают посмотреть псковичам 16.10.2025, 13:540 Газовую ветку в Гдовский район будут тянуть из Ленинградской области 16.10.2025, 13:480 Семерых «новых» граждан РФ призывного возраста доставили в псковский военкомат
16.10.2025, 13:420 «Место встречи»: молодежь Пскова приглашают на дискуссии и встречу с бизнесменами 16.10.2025, 13:320 Начаты работы по демонтажу крыш в здании духовной семинарии в Пскове 16.10.2025, 13:210 Владимир Кузь: Я поддерживаю переход на одноуровневую систему управления муниципалитетами 16.10.2025, 13:180 Псковское УФАС признало недобросовестным ООО «Металпромгражданстрой» на 2 года
16.10.2025, 13:110 Вторая глава тыквенной саги: дачница вышла в озеро Стречино в Плюсском районе на алых парусах 16.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: А судьи кто? 16.10.2025, 12:520 Полиция проводит проверку по факту вандализма на детской площадке в Пскове 16.10.2025, 12:480 В России назвали размер зарплаты бедных
16.10.2025, 12:410 Владимир Кузь: Люди устали от неразберихи и хотят видеть развитие своего района 16.10.2025, 12:310 «Три мудреца»: А судьи кто? 16.10.2025, 12:220 Органная музыка Франции и Германии прозвучит на концерте в Пскове 18 октября 16.10.2025, 12:100 Росгвардия приглашает псковичей в ОМОН, обещая от 720 000 рублей в первый год службы
16.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем 16.10.2025, 11:570 День босса празднуют в мире 16 октября 16.10.2025, 11:550 Великолучанам напомнили о возможности бесплатно привиться от гриппа 16.10.2025, 11:470 МегаФон создал специальное предложение для многодетных семей
16.10.2025, 11:440 С задержкой рейса на восемь и более часов сталкивались 88% россиян — аналитики 16.10.2025, 11:370 Псковский филиал университета ФСИН приглашает на день открытых дверей 18 октября 16.10.2025, 11:320 День лицеиста отметили праздничным фестивалем в псковской библиотеке 16.10.2025, 11:280 Археологический центр предлагает псковичам отгадать предназначение бронзовой находки
16.10.2025, 11:230 Названы победители фестиваля «Мой Пушкин» в «Михайловском» 16.10.2025, 11:200 Очередной этап военных учений проходит на полигоне «Завеличье» 16.10.2025, 11:090 Псковичка стала лауреатом всероссийской премии «Гордость нации — 2025» 16.10.2025, 11:020 «Гайд-парк»: Владимир Кузь об итогах ЕДГ в Псковском и Гдовском районах
16.10.2025, 10:590 Монах Псково-Печерского монастыря Исидор скончался на 54-м году жизни 16.10.2025, 10:490 Шестнадцатую областную спартакиаду вузов выиграла команда ПсковГУ 16.10.2025, 10:340 Мнимые менеджеры по инвестициям выманили у псковичей более 3 млн рублей 16.10.2025, 10:310 До 12 лет грозит «закладчику», распространявшему эфедрон в Пскове
16.10.2025, 10:180 Якушев отметил роль женщин в деятельности «Единой России» 16.10.2025, 10:120 Набор в развивающие секции Пскова продолжается 16.10.2025, 10:110 Фальшивую купюру обнаружили в финансовом учреждении Великих Лук 16.10.2025, 10:010 В РФ запретили списывать деньги за онлайн-подписки с отвязанных клиентом карт
16.10.2025, 09:530 «Газель» сгорела в опочецкой деревне Высокое 16.10.2025, 09:400 «Дневной дозор»: Меняется ли подход государства к учителям? 16.10.2025, 09:000 Более девяти тысяч жителей Псковской области в 2025 году уплатят налог на доходы от банковских вкладов 16.10.2025, 08:400 Доля трафика поисковых систем в 2025 году сократилась на 25%
16.10.2025, 08:300 Мы нашли кафе, где дети не капризничают за столом 16.10.2025, 08:200 ОСАГО в ряде регионов подорожает вдвое в ближайшие месяцы 16.10.2025, 08:000 В Псковской области пресекли попытку ввоза более 20 тонн зараженной сливы 16.10.2025, 07:450 Оплатить имущественные налоги псковичи должны не позднее 1 декабря
16.10.2025, 07:300 Великолукский «ЗЭТО» празднует 66-летие 16.10.2025, 07:000 Всемирный день анестезиолога празднуют 16 октября 15.10.2025, 22:420 Вице-губернатора Псковской области Татьяну Баринову наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 15.10.2025, 22:000 Эксперт раскрыла подробности нового подхода к образованию детей с ОВЗ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru