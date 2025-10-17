Общество

Максим Борисюк стал и. о. главврача псковского перинатального центра

Коллективу Псковского клинического перинатального центра представили нового исполняющего обязанности главного врача, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

В соответствии с приказом министерства здравоохранения Псковской области, исполнять обязанности руководителя медицинской организации до проведения открытого кадрового конкурса будет Максим Борисюк.

Ранее Максим Борисюк уже руководил Гдовской районной больницей и Псковской городской поликлиникой.

Мария Грищук возглавляла перинатальный центр два года и покинула должность по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами.

Родом Максим Борисюк из Луганска. Там начал учиться в медицинском лицее, потом продолжил обучение в Харьковском университете. Последипломное образование по специализации получал уже в России, в Воронеже.

Профессиональную деятельность доктор начинал на Севере – в Ханты-Мансийском автономном округе в городе Урай. Потом работал в Ханты-Мансийске. А с 2015 года реализовывал себя в профессии уже в Московской области. Сначала врачом, затем заведующим отделением, заместителем главврача. Некоторое время возглавлял частный медицинский центр. Работал и начальником отдела контроля качества, и руководил подразделением, которое занималось организацией помощи сельскому населению.

У нового главврача есть и управленческое образование – магистратура по управлению медорганизациями.