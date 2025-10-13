Общество

Главврач псковского перинатального центра Мария Грищук покинет свой пост

Главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук покинет свой пост, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области. 17 октября станет ее последним рабочим днем в системе здравоохранения региона.

Сегодня заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова приняла участие во встрече с коллективом Псковского клинического перинатального центра. В ходе встречи главный врач Мария Грищук объявила о своем уходе. Она покидает должность по собственному желанию и семейным обстоятельствам.

«Министерство здравоохранения Псковской области благодарит Марию Петровну за проделанную работу, вклад в развитие акушерско-гинекологической службы региона и желает всяческих успехов в будущих начинаниях и профессиональной деятельности», - добавили в министерстве.

Напомним, Мария Грищук – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, автор более 20 научных работ. С отличием окончила Ростовский государственный медицинский университет, прошла обучение в ординатуре и аспирантуре по специальности «Акушерство и гинекология» и имеет большой практический опыт работы в перинатальном центре Ростова-на-Дону. В Псковском клиническом перинатальном центре работает с августа 2023 года. В должности главного врача была с конца ноября 2023 года.