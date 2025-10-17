Общество

Над Псковом наблюдают полярное сияние. ФОТО

Полярное сияние наблюдают над Псковом 18 октября. Снимками псковичи делятся в соцсетях.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

В частности, снимки сияния сделали в районах Соколиха и Силово-Медведово в Пскове.

Фото: 69sanji / Telegram-канал «Псковщина»

Псковский астроном-любитель Петр Митрофанов наблюдает северное сияние в Изборске. Туда он отправился, чтобы снять комету Lemmon.

Фото здесь и далее: Петр Митрофанов / «ВКонтакте»

«Комету Lemmon сегодня снова перебило сияние. В общем сияет отлично. Съёмка в Изборске», - пишет Петр Митрофанов на своей странице «ВКонтакте».

По данным Telegram-канала «Метеодневник. Новости погоды», началась мощная магнитная буря. Полярные сияния можно увидеть в Центральном федеральном округе.

Источник: Telegram-канал «Метеодневник. Новости погоды»

Напомним, ночью и утром 19 октября местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.