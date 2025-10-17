Общество

Ночью и утром 19 октября местами Псковскую область накроет густой туман

Ночью и утром 19 октября местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В связи с ухудшением видимости Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям о правилах поведения в условиях тумана:

при движении на автомобиле необходимо отказаться от лишних маневров, таких как обгоны и перестроения, так как большинство дорожно-транспортных происшествий в условиях тумана происходит из-за недостатка видимости;

важно помнить, что туман скрадывает расстояние, поэтому следует увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства и снизить скорость движения;

при необходимости остановки рекомендуется плавно снижать скорость и несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы предупредить водителей, следующих за вами.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцы мобильных телефонов могут обратиться по номерам «112» или «101».

Ранее сообщалось, что в регионе 19 октября местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Утром на дорогах местами образуется гололедица.