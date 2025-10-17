Ночью и утром 19 октября местами Псковскую область накроет густой туман

Ночью и утром 19 октября местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
В связи с ухудшением видимости Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям о правилах поведения в условиях тумана:
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцы мобильных телефонов могут обратиться по номерам «112» или «101».
Ранее сообщалось, что в регионе 19 октября местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Утром на дорогах местами образуется гололедица.