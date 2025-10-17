Общество

Россияне оформили свыше 1 миллиона самозапретов на кредиты в сентябре

Количество установленных самозапретов на привлечение россиянами кредитов в сентябре составило 1,01 млн. При этом в многофункциональных центрах (МФЦ) в сентябре установили 189,9 тысячи самозапретов, то есть 18,9% от их общего количества, а через портал «Госуслуги» - 815,3 тысячи (81,1%), пишет ТАСС.

С 1 сентября 2025 года граждане РФ могут прибегнуть к услуге установления/снятия самозапрета, воспользовавшись не только сервисом на портале «Госуслуги», но и путем обращения в МФЦ.

По данным НБКИ, услугой снятия ранее установленного самозапрета в МФЦ в сентябре заемщики воспользовались 57,4 тысячи раз, а на портале «Госуслуги» - 104,6 тысячи раз.

При этом всего в России по итогам сентября количество граждан с действующим самозапретом на оформление кредитов составило 13,9 млн человек. В то же время снять самозапрет после его установления с марта по сентябрь 2025 года предпочли 676,3 тысячи человек.

Среди регионов РФ наибольшее количество самозапретов в сентябре установили в Москве (108,7 тысячи), Московской области (62,1 тысячи), Санкт-Петербурге (53,2 тысячи), Ростовской области (34,4 тысячи) и Краснодарском крае (34,4 тысячи). При этом больше всего самозапретов через МФЦ в сентябре подключили жители Москвы (35,8 тысячи), Санкт-Петербурга (12 тысяч), Краснодарского края (8,6 тысячи), Ростовской области (7,5 тысячи) и Приморского края (5,5 тысячи).