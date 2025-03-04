Экономика

Запретить, чтобы защитить

Новый сервис на портале «Госуслуги», позволяющий пользователям устанавливать добровольный запрет на выдачу кредитов и займов, начал свою работу. В дальнейшем такую заявку можно будет подать и через МФЦ.

Для чего нужна подобная услуга, как она работает, каким образом и от чего может защитить, разбиралась Псковская Лента Новостей.

Стоп, мошенники!

Россияне могут установить себе через «Госуслуги» самозапрет на получение кредита. Начавший работу 1 марта сервис создан в первую очередь для защиты от мошенников, которые могут попытаться оформить без вашего ведома договор с банком или микрофинансовой организацией.

Как известно, статистика по кибер-преступлениям, в ходе которых преступники не только обманным путем выманивают у граждан их сбережения, но и заставляют брать кредиты, неутешительная. «По итогам 2024 года на территории Псковской области наблюдается рост количества преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. За истекший период зарегистрировано 3213 IT-преступлений, что на 989 больше чем в прошлом году (2224 IT-преступления)», - сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Как отметили в УМВД, почти в четыре раза (на 382% ) выросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации (с 214 в позапрошлом до 1032 в прошлом году). «Такой рост обусловлен многими факторами. Все большее количество людей начинает использовать различные платформы, размещая свои персональные данные в сети Интернет. При этом общество недостаточно осведомлено об уязвимости компьютерных систем. Кроме того, участились случаи, когда жертва, вследствие психологического влияния, самостоятельно перечисляет денежные средства на счета злоумышленников либо сообщает коды-доступа к личному кабинету на портале «Госсуслуги», вследствие чего мошенники получают доступ к персональным данным», - рассказали в полиции, отметив, что такие преступления плохо раскрываются.

Жизнь без кредитов

Поэтому в качестве дополнительной защиты от мошенников в российской финансовой системе были введены изменения, и теперь любой совершеннолетний гражданин может запретить себе брать кредиты и оформлять кредитные карты.

Заявление на ограничение оформления потребительского кредита можно подать через портал Госуслуги, а с 1 сентября – в любом МФЦ. Как сообщает Минцифры в своем Telegram-канале, у подавших заявление через Госуслуги появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Самозапрет ставится только на беззалоговые кредиты (микрозаймы, кредиты наличными), с которыми чаще всего реализуют мошеннические схемы. Ипотека и автокредит (залоговые кредиты) и целевой кредит на образование не подлежат самозапрету.

Также вы не можете запретить себе тратить деньги с уже активированной кредитной карты. Как объясняли на сайте Банка России, «самозапрет не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам».

ВАЖНО! Человек вправе установить запрет на оформление кредитов только для себя. Запретить брать займы пожилым родственникам не получится даже по доверенности. Но можно рассказать им о такой функции и помочь ее настроить.

Как установить самозапрет?

Заходите в личный кабинет на сайте «Госуслуги», через поиск находите услугу «Установление запрета на получение кредита».

Система предложит проверить ваши личные данные, а затем выбрать, какой запрет нужно установить — полный, который включает в себя все виды кредитов, или частичный.

В заключение нужно проверить сформированное заявление и подписать его при помощи электронной подписи. Для установления запрета подойдет любая электронная подпись, в том числе простая: она формируется с помощью вашей учетной записи на «Госуслугах». Для этого нужен только логин, пароль и второй фактор - специальный код, приходящий по SMS.

Срок рассмотрения заявления — до 2 календарных дней. Уведомления об установлении запрета придут от квалифицированных бюро кредитных историй в личный кабинет. Запрет начнёт действовать на следующий день после получения первого уведомления.

Запрет устанавливается бессрочно, но в любой момент его можно снять.

КСТАТИ

Снять запрет сложнее. И это тоже сделано намеренно, чтобы помешать мошеннику, получившему доступ к чужой учетной записи на «Госуслугах», обойти препятствие его отменой. Для снятия ограничения на «Госуслугах» потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ».

Для получения такой электронной подписи нужны: смартфон или планшет с выходом в интернет; подтвержденная запись на «Госуслугах» и заполненный СНИЛС в личном кабинете; номер телефона, привязанный к учетной записи на «Госуслугах»; приложение «Госключ», где нужно зарегистрироваться и следовать подсказкам на экране.

Также заявление можно будет подать через МФЦ и подписать его собственноручной подписью. Услуга в отделениях МФЦ будет появляться поэтапно в период с 1 марта по 31 августа 2025 года, сообщает РБК.

Не терять голову

Кредитные организации новый закон поддерживают. Более того, некоторые крупные банки, например, ВТБ принимали участие в тестировании механизма самозапрета.

«Новый сервис позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. Но важно помнить, что преступники всегда будут искать альтернативные способы добраться до денег клиента, даже при наличии действующего самозапрета. Поэтому напоминаем о необходимости сохранять «холодную голову» в решении любых финансовых вопросов»,- прокомментировали введение самозапрета на кредиты в пресс-слудбе ВТБ .

В банке также рассказали, как работает новый сервис: «Мы уже видим, что закон работает на практике. Фиксируем заявки на кредит от клиентов, которые ранее поставили самозапрет. В этом случае мы проверяем его наличие у клиента. Если он действует - даем разъяснения заемщику о порядке снятия самозапрета для дальнейшего оформления договора по предварительно одобренной заявке. После снятия запрета должно пройти два дня, прежде чем можно будет взять кредит».

Терапия для шопоголиков

Кстати, самозапрет на выдачу кредитов поможет людям с низким уровнем самоконтроля не совершать импульсивные покупки в кредит.

«Поскольку импульсивная покупка — это способ справиться с негативными эмоциями, то такое желание возникает сиюмоментно и требует немедленного удовлетворения. Люди совершают покупку, но на следующий день уже по-другому смотрят на это. И тогда такие траты могут принести разочарование и чувство вины. Особенно, если вещь приобретена в долг. В таких случаях самозапрет на взятие кредита поможет», - считает псковский педагог-психолог Ксения Рябова.

По словам специалиста, в отличие от осознанных покупок смысл импульсивных не в приобретении вещи, а в самом действии. Поэтому, если ради покупки придется снимать самозапрет, за пару дней импульс пройдет или человек найдет другой способ избавиться от негативных эмоций: поговорить с близким человеком, заняться спортом.

В общем, нововведение имеет множество плюсов. Самозапрет на кредиты позволит защитить свои деньги не только от мошенников, но и от самих себя.

Светлана Синцова