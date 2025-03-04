Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Как отправить ребенка в летний лагерь
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Разукрасили
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Снять проклятие
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Эхо несостоявшегося теракта
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
Запретить Чтобы защитить
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
 
 
 
ещё Экономика 04.03.2025 10:110 Сколько денег получат местные бюджеты из областного. ИНФОГРАФИКА 06.03.2025 10:040 Предприниматели СЗФО почти в 4 раза увеличили расчеты с самозанятыми – ВТБ 06.03.2025 09:450 Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран «Большой двадцатки» 06.03.2025 09:400 Запретить, чтобы защитить 05.03.2025 17:520 Регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ на сумму более 1 трлн рублей 05.03.2025 11:311 Производство конденсаторов и конвекторов в Острове посетил губернатор 
 
 
 
Самое популярное 27.02.2025 16:241 Интерактив: Вывод канализации на дорогу к аэропорту 28.02.2025 15:334 Покушение на митрополита Тихона: следы террористов в Пскове 27.02.2025 17:170 Как легендарный Counter-Strike удается удерживать интерес игроков 25 лет 03.03.2025 11:130 Михаила Гавунаса осудили на 8 лет 6 месяцев лишения свободы 27.02.2025 13:104 Зимнюю погоду в марте прогнозируют псковские синоптики
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Запретить, чтобы защитить

06.03.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Новый сервис на портале «Госуслуги», позволяющий пользователям устанавливать добровольный запрет на выдачу кредитов и займов, начал свою работу. В дальнейшем такую заявку можно будет подать и через МФЦ.

Для чего нужна подобная услуга, как она работает, каким образом и от чего может защитить, разбиралась Псковская Лента Новостей.

 

Стоп, мошенники!

Россияне могут установить себе через «Госуслуги» самозапрет на получение кредита. Начавший работу 1 марта сервис создан в первую очередь для защиты от мошенников, которые могут попытаться оформить без вашего ведома договор с банком или микрофинансовой организацией.

Как известно, статистика по кибер-преступлениям, в ходе которых преступники не только обманным путем выманивают у граждан их сбережения, но и заставляют брать кредиты, неутешительная. «По итогам 2024 года на территории Псковской области наблюдается рост количества преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. За истекший период зарегистрировано 3213 IT-преступлений, что на 989 больше чем в прошлом году (2224 IT-преступления)», - сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Как отметили в УМВД, почти в четыре раза (на 382% ) выросло количество преступлений, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации (с 214 в позапрошлом до 1032 в прошлом году). «Такой рост обусловлен многими факторами. Все большее количество людей начинает использовать различные платформы, размещая свои персональные данные в сети Интернет. При этом общество недостаточно осведомлено об уязвимости компьютерных систем. Кроме того, участились случаи, когда жертва, вследствие психологического влияния, самостоятельно перечисляет денежные средства на счета злоумышленников либо сообщает коды-доступа к личному кабинету на портале «Госсуслуги», вследствие чего мошенники получают доступ к персональным данным», - рассказали в полиции, отметив, что такие преступления плохо раскрываются.

Жизнь без кредитов

Поэтому в качестве дополнительной защиты от мошенников в российской финансовой системе были введены изменения, и теперь любой совершеннолетний гражданин может запретить себе брать кредиты и оформлять кредитные карты.

Заявление на ограничение оформления потребительского кредита можно подать через портал Госуслуги, а с 1 сентября – в любом МФЦ. Как сообщает Минцифры в своем Telegram-канале, у подавших заявление через Госуслуги появится специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации будут отвечать отказом на запросы о выдаче кредита или микрозайма.

Самозапрет ставится только на беззалоговые кредиты (микрозаймы, кредиты наличными), с которыми чаще всего реализуют мошеннические схемы. Ипотека и автокредит (залоговые кредиты) и целевой кредит на образование не подлежат самозапрету.

Также вы не можете запретить себе тратить деньги с уже активированной кредитной карты. Как объясняли на сайте Банка России, «самозапрет не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам».

ВАЖНО! Человек вправе установить запрет на оформление кредитов только для себя. Запретить брать займы пожилым родственникам не получится даже по доверенности. Но можно рассказать им о такой функции и помочь ее настроить.

Как установить самозапрет?

Заходите в личный кабинет на сайте «Госуслуги», через поиск находите услугу «Установление запрета на получение кредита».

Система предложит проверить ваши личные данные, а затем выбрать, какой запрет нужно установить — полный, который включает в себя все виды кредитов, или частичный.

В заключение нужно проверить сформированное заявление и подписать его при помощи электронной подписи. Для установления запрета подойдет любая электронная подпись, в том числе простая: она формируется с помощью вашей учетной записи на «Госуслугах». Для этого нужен только логин, пароль и второй фактор - специальный код, приходящий по SMS.

Срок рассмотрения заявления — до 2 календарных дней. Уведомления об установлении запрета придут от квалифицированных бюро кредитных историй в личный кабинет. Запрет начнёт действовать на следующий день после получения первого уведомления.

Запрет устанавливается бессрочно, но в любой момент его можно снять.

КСТАТИ 

Снять запрет сложнее. И это тоже сделано намеренно, чтобы помешать мошеннику, получившему доступ к чужой учетной записи на «Госуслугах», обойти препятствие его отменой. Для снятия ограничения на «Госуслугах» потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ».

Для получения такой электронной подписи нужны: смартфон или планшет с выходом в интернет; подтвержденная запись на «Госуслугах» и заполненный СНИЛС в личном кабинете; номер телефона, привязанный к учетной записи на «Госуслугах»; приложение «Госключ», где нужно зарегистрироваться и следовать подсказкам на экране.

Также заявление можно будет подать через МФЦ и подписать его собственноручной подписью. Услуга в отделениях МФЦ будет появляться поэтапно в период с 1 марта по 31 августа 2025 года, сообщает РБК.

Не терять голову

Кредитные организации новый закон поддерживают. Более того, некоторые крупные банки, например, ВТБ принимали участие в тестировании механизма самозапрета.

«Новый сервис позволит усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне. Но важно помнить, что преступники всегда будут искать альтернативные способы добраться до денег клиента, даже при наличии действующего самозапрета. Поэтому напоминаем о необходимости сохранять «холодную голову» в решении любых финансовых вопросов»,- прокомментировали введение самозапрета на кредиты в пресс-слудбе ВТБ .

В банке также рассказали, как работает новый сервис: «Мы уже видим, что закон работает на практике. Фиксируем заявки на кредит от клиентов, которые ранее поставили самозапрет. В этом случае мы проверяем его наличие у клиента. Если он действует - даем разъяснения заемщику о порядке снятия самозапрета для дальнейшего оформления договора по предварительно одобренной заявке. После снятия запрета должно пройти два дня, прежде чем можно будет взять кредит».

Терапия для шопоголиков

Кстати, самозапрет на выдачу кредитов поможет людям с низким уровнем самоконтроля не совершать импульсивные покупки в кредит.

«Поскольку импульсивная покупка — это способ справиться с негативными эмоциями, то такое желание возникает сиюмоментно и требует немедленного удовлетворения. Люди совершают покупку, но на следующий день уже по-другому смотрят на это. И тогда такие траты могут принести разочарование и чувство вины. Особенно, если вещь приобретена в долг. В таких случаях самозапрет на взятие кредита поможет», - считает псковский педагог-психолог Ксения Рябова.

По словам специалиста, в отличие от осознанных покупок смысл импульсивных не в приобретении вещи, а в самом действии. Поэтому, если ради покупки придется снимать самозапрет, за пару дней импульс пройдет или человек найдет другой способ избавиться от негативных эмоций: поговорить с близким человеком, заняться спортом.

В общем, нововведение имеет множество плюсов. Самозапрет на кредиты позволит защитить свои деньги не только от мошенников, но и от самих себя.

Светлана Синцова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы возвращения западных брендов?
В опросе приняло участие 193 человека
06.03.2025, 10:300 «Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ 06.03.2025, 10:250 Условия отбывания наказания улучшают в Псковской области 06.03.2025, 10:130 В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы 06.03.2025, 10:110 Женщин поздравят с 8 Марта в великолукской деревне Переслегино и в Пыталово
06.03.2025, 10:070 Александр Котов о вызовах 2025 года и бюджете области 06.03.2025, 10:040 Предприниматели СЗФО почти в 4 раза увеличили расчеты с самозанятыми – ВТБ 06.03.2025, 10:000 Сколько кружков и секций нужно ребёнку? Психология тревожности матерей и путь к балансу 06.03.2025, 09:580 ФСБ пресекла курируемую НАТО операцию украинской разведки по вербовке подростков
06.03.2025, 09:470 Молодого человека задержали за кражу продуктов из торгового центра в Пскове 06.03.2025, 09:450 Яйца в России оказались самыми дешевыми среди стран «Большой двадцатки» 06.03.2025, 09:420 Установлена причина пожара на улице Труда в Пскове 06.03.2025, 09:400 Запретить, чтобы защитить
06.03.2025, 09:320 33% псковичей продолжают работать во сне – опрос 06.03.2025, 09:250 Человек погиб при пожаре в Стругах Красных 06.03.2025, 09:150 Сборник женской поэзии как молитвы станет темой лекции в Пскове 06.03.2025, 09:000 Госрейтинг вузов и колледжей по зарплатам выпускников появится в России
06.03.2025, 08:540 Михаил Ведерников передал квадрокоптеры бойцам 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии 06.03.2025, 08:400 Выставку о друге и сподвижнике Пушкинского заповедника Валентине Курбатове открывают в Святогорье в день его памяти 06.03.2025, 08:300 В РФ почти прекратились продажи российских SIM-карт иностранцам 06.03.2025, 08:200 В Псковской области прошел чемпионат по гиревому спорту
06.03.2025, 08:100 Почти в 50 регионах был превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ 06.03.2025, 08:000 Житель Островского района пытался оспорить расчет алиментов, ссылаясь на статус самозанятого 06.03.2025, 07:300 Две потерявших жилье при пожаре на улице Труда в Пскове семьи временно разместят в маневренном фонде 06.03.2025, 07:000 Клуб «Супер фитнес Псков» проводит троеборье для девушек
05.03.2025, 22:000 Детские и спортивные площадки будут строить быстрее 05.03.2025, 21:400 Бастрыкин призвал строже наказывать за использование ИИ при вымогательстве 05.03.2025, 21:350 Неприятный запах в районе Крестки в Пскове могут устранить до конца недели 05.03.2025, 21:320 В Пскове сбитая машиной опора освещения упала на автобусную остановку
05.03.2025, 21:280 Участники клуба «Юный кинолог» с собаками посетили псковский хоспис 05.03.2025, 21:200 Против актера из сериала «Вампиры средней полосы» завели дело 05.03.2025, 21:000 Бывшего главного врача петербургской больницы объявили в розыск 05.03.2025, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 6 марта
05.03.2025, 20:200 Суда начали готовить к рейсам на Талабские острова в Псковском районе 05.03.2025, 20:160 Псковские огнеборцы спасли пять человек из горящей квартиры на улице Труда 05.03.2025, 20:001 Более 1600 матерей Псковской области вышли на пенсию досрочно 05.03.2025, 19:400 Появились фото последствий пожара на улице Труда в Пскове
05.03.2025, 19:200 Освещение на улице Советской в Порхове установят по решению суда 05.03.2025, 19:000 «Дом Советов»: Александр Котов о вызовах и угрозах 2025 года. ВИДЕО 05.03.2025, 18:300 Способы сэкономить на ремонте в 2025 году перечислили россиянам 05.03.2025, 18:130 Открытая тренировка с чемпионом Европы и мира Андреем Богдановым прошла в Пскове
05.03.2025, 18:090 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 марта 05.03.2025, 18:000 К Международному женскому дню фитнес-клуб подготовил бонусы для псковичек 05.03.2025, 17:520 Регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ на сумму более 1 трлн рублей 05.03.2025, 17:450 Дума одобрила закон о совершенствовании порядка управления госимуществом
05.03.2025, 17:440 ЦБ обсуждает ограничение количества карт, оформляемых на одного человека 05.03.2025, 17:440 Псковские СОНКО призвали готовиться к регистрации в системе «Электронный бюджет» 05.03.2025, 17:360 Квартира горит на улице Труда в Пскове. ФОТО 05.03.2025, 17:330 Госдума приняла закон о местном самоуправлении
05.03.2025, 17:300 Премию «Оскар» посмотрели в два раза больше россиян, чем год назад — аналитики 05.03.2025, 17:260 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирали дороги и тротуары Пскова зимой? 05.03.2025, 17:190 Михаил Ведерников принял участие в заседании совета при полпреде по подготовке к 80-летию Победы 05.03.2025, 17:130 Годовщину отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отметили в Псковской области
05.03.2025, 17:040 В России в прошлом году уволился каждый второй опытный участковый — МВД 05.03.2025, 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО 05.03.2025, 16:410 Псковские ИТ-компании могут принять участие в федеральном отборе в акселератор Спринт 2.0 05.03.2025, 16:400 Выставка «Плат узорчатый: и тепло, и в розах» откроется 6 марта в Изборске
05.03.2025, 16:320 75-летнюю женщину сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 05.03.2025, 16:260 В Международный женский день Псковский театр драмы приглашает на комедию «Пигмалион» 05.03.2025, 16:090 Александр Котов: ПЛН — одно из ведущих средств массовой информации региона 05.03.2025, 16:000 Началась газификация деревни Поречье Великолукского района
05.03.2025, 15:590 «PRO-ПРАВО»: Банкротство физических лиц. ВИДЕО 05.03.2025, 15:510 Рост численности клещей ожидается в Псковской области 05.03.2025, 15:420 Праздничная ярмарка мастеров пройдет в Пскове 7 марта 05.03.2025, 15:320 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 6 марта
05.03.2025, 15:210 Эндокринологическое отделение заработало в детской областной больнице в Пскове 05.03.2025, 15:060 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету. ВИДЕО 05.03.2025, 14:550 Карантин по бешенству ввели в Пустошке 05.03.2025, 14:550 Ораторию «Иван Грозный» можно будет услышать в псковской филармонии 16 марта
05.03.2025, 14:440 Техника у «Ситиинвестгрупп» универсальна и летом не простаивает — директор 05.03.2025, 14:350 Владельцы рекламного экрана на площади Ленина в Пскове не смогли оспорить решение о его сносе 05.03.2025, 14:290 За обязательную верификацию возраста интернет-пользователей выступили 65% псковичей — опрос 05.03.2025, 14:260 Настольная игра из Псковской области прошла в следующий этап всероссийского конкурса
05.03.2025, 14:220 Директор «Ситиинвестгрупп»: Несмотря на механизацию, отказаться от ручного труда невозможно 05.03.2025, 14:200 Россиянка нажала на поступивший от незнакомца файл в мессенджере и лишилась 100 тысяч рублей 05.03.2025, 14:100 Александр Котов: Форсировать перемены в системе управления Великих Лук не стоит 05.03.2025, 14:010 За минувшую зиму из Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru