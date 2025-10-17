Псковcкая обл.
Общество

Псковская область поднялась на 65 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

20.10.2025 14:07|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 65 место в рейтинге регионов Российской Федерации по научно-технологическому развитию в 2024 году, следует из результатов исследования РИА Новости.

Позиции субъектов РФ в итоговом списке определялись на основании интегрального значения, которое рассчитывалось путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 анализируемым показателям, объединенным в четыре группы. Итоговое значение балла может изменяться в диапазоне от одного до максимального значения – 100.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Рейтинговый балл по Псковской области составил 22,85 балла, что на 2,41 балла выше, чем в 2023 году.

По сравнению с 2023 годом Псковская область поднялась на 2 строчки, ранее регион занимал 67 место, а еще еще позднее, в 2022 году, 69 место, что свидетельствует о научно-технологическом развитии.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 3 место - Санкт-Петербург;
  • 33 место - Ленинградская область;
  • 34 место - Вологодская область;
  • 35 место - Архангельская область;
  • 36 место - Новгородская область;
  • 38 место - Мурманская область;
  • 49 место - Калининградская область;
  • 61 место - Республика Карелия;
  • 76 место - Ненецкий автономный округ. 

Как отмечают эксперты, по итогам 2024 года на фоне процессов импортозамещения и сохраняющихся санкционных ограничений в сфере инновационного развития РФ отмечаются положительные изменения. Согласно данным Росстата, доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2024 года сохранилась на уровне 6%, однако при этом объем инновационных товаров и услуг по сравнению с прошлым годом вырос на 18%. Инновационная активность организаций (доля организаций, осуществлявших инновационную деятельность) выросла на 1,2 процентного пункта до 12,5%.

По сравнению с прошлым годом в составе группы лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первое место со значительным отрывом по рейтинговому баллу занимает бессменный лидер Москва, на вторую позицию поднялась Республика Татарстан, третье место занял Санкт-Петербург.

Замыкают рейтинг Республика Ингушетия, Еврейская автономная область, Республика Алтай, Чукотский автономный округ и Республика Хакасия. В последней десятке, как и в первой, произошло одно изменение - в ее состав вошел Ненецкий автономный округ, заняв 76-е место, и вышла Республика Тыва.

Источник: Псковская Лента Новостей
