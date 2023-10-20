Общество

Псковская область заняла 69 место в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию

Псковская область заняла 69 место в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию в 2022 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области в 2022 году - 19,84. За год регион поднялся на одну позицию выше в рейтинге (в 2021 году - 70 место).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место – Санкт-Петербург;

28 место – Мурманская область;

32 место – Новгородская область;

35 место – Архангельская область;

36 место – Ленинградская область;

38 место – Вологодская область;

51 место – Калининградская область;

53 место – Республика Карелия;

64 место – Республика Коми;

83 место – Ненецкий автономный округ.

Как отмечают эксперты, после введенных в 2022 году санкционных ограничений принципиальных изменений в сфере инновационного развития РФ не произошло. Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг по итогам 2022 года увеличилась на 0,1 процентного пункта и составила 5,1%. При этом в промышленной сфере данный показатель сохранился на прежнем уровне (5,5%). Инновационная активность организаций (доля организаций, имевших затраты на инновационную деятельность, выполнявших научные исследования и разработки, отгружавших инновационную продукцию) незначительно снизилась - на 0,9 процентного пункта, до 11%.

Производство высокотехнологичных товаров, научные исследования, применение новых технологий в той или иной мере осуществляются в каждом субъекте РФ, причем довольно неравномерно.

В качестве исходных данных для анализа использовались показатели Росстата и Роспатента, характеризующие состояние сферы науки и технологий в регионах: наличие и характеристики материальной базы, являющейся фундаментом научно-технического прогресса, наличие и характеристики человеческих ресурсов, задействованных в рассматриваемой сфере, а также эффективность и масштаб научно-технологической деятельности.

Как показало исследование, по сравнению с прошлым годом в группе лидеров рейтинга значительных изменений не произошло. Первую тройку, как и ранее, составляют Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. На эти регионы приходится более 38% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2022 года. В первую десятку рейтинга, помимо названных субъектов РФ, также входят Нижегородская, Московская, Самарская, Тюменская области, Пермский край, Ульяновская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом Тюменская область поднялась на два места, а Пермский край и Ульяновская область опустились на одну позицию.

В целом же на субъекты РФ, составляющие первую десятку рейтинга, приходится более 59% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, выполненных инновационных работ, услуг по итогам 2022 года, следует из данных рейтинга. Замыкают рейтинг, как и годом ранее, Республика Ингушетия, Республика Хакасия и Ненецкий автономный округ.