Общество

В Пскове завершена подготовка казарм к зиме

В рамках подготовки объектов казарменно-жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов силами жилищно-коммунальной службы №9 Псковского филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России (по Ленинградскому военному округу) проведен большой спектр работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале.

Фото здесь и далее: Псковский филиал «ЦЖКУ» Минобороны (по Ленинградскому военному округу)

Во всех зданиях выполнен частичный ремонт кровельных покрытий, а также проверено инженерное оборудование, системы отопления, устранены имеющиеся неисправности запорной арматуры.

Важной ролью в проведении работ явилась организация взаимодействия ЖКС №9 с командованием воинских частей ВДВ, а также другими организациями, задействованными в подготовке объектов к зиме.

Одним из примеров взаимодействия стало трехстороннее сотрудничество командования войсковой части, банка ВТБ и жилищно-коммунальной службы №9 по заключению контракта на ремонт кровли здания, расположенного в городе Пскове. Жилищно-коммунальная служба осуществила подбор подрядчика, разработку технической документации, организовала контроль проведения и приемку выполненных работ.

В роли подрядчика по ремонту кровли выступило ООО «АВС-Групп». Работы выполнены специалистами организации в обозначенный срок и с высоким качеством.