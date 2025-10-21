Общество

Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области

Аферисты обманным путем прибрали к рукам сбережения некоторых жителей Псковской области на общую сумму около двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

К двум пожилым псковичам по телефону и в мессенджере обратились неизвестные, которые представились сотрудниками «финансовой организации». И под предлогом необходимости декларирования их денежных средств ввели пенсионеров в заблуждение. А некоторых пользователей злоумышленники оставили без денег при осуществлении на популярных сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе автомобильных запчастей.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.