В псковских медучреждениях введено ограничение зарплат заместителей и бухгалтеров

Министерство здравоохранения Псковской области установило предельный уровень соотношения заработных плат руководящего состава и рядовых сотрудников в подведомственных медицинских учреждениях. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Новый регламент затрагивает оплату труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров больниц и других медучреждений региона. Согласно документу, теперь их среднемесячная зарплата не может превышать заработки рядовых сотрудников более чем в установленное количество раз.

Установлены следующие лимиты:

Общий доход, включая основное место работы и внутреннее совместительство, не может превышать среднемесячную зарплату работников учреждения более чем в 5,5 раза;

Зарплата по основному месту работы ограничена четырехкратным размером от средней заработной платы сотрудников.

Важно отметить, что при расчете этого соотношения средняя зарплата работников учитывается без учета доходов самого руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.