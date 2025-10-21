В псковских медучреждениях введено ограничение зарплат заместителей и бухгалтеров

Министерство здравоохранения Псковской области установило предельный уровень соотношения заработных плат руководящего состава и рядовых сотрудников в подведомственных медицинских учреждениях. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.
Новый регламент затрагивает оплату труда заместителей руководителей и главных бухгалтеров больниц и других медучреждений региона. Согласно документу, теперь их среднемесячная зарплата не может превышать заработки рядовых сотрудников более чем в установленное количество раз.
Установлены следующие лимиты:
Важно отметить, что при расчете этого соотношения средняя зарплата работников учитывается без учета доходов самого руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.