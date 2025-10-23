Общество

Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя посетил Псковскую область

В целях мониторинга исполнения поручений главы государства и реализации национальных проектов полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя посетил Псковскую область. Как сообщили на сайте полпреда, особое внимание в ходе поездки уделили вопросам поддержки военнослужащих, участников специальной военной операции и членов их семей.

Фотографии: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в СЗФО

На рабочей встрече Игоря Рудени с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассмотрели основные показатели социально-экономического развития.

Глава региона подробно остановился на среднесрочной программе развития Псковской области. Подводя итоги ее реализации за 2020–2024 годы, Михаил Ведерников сообщил, что региону удалось привлечь более 30 млрд внебюджетных инвестиций и создать более 800 рабочих мест.

В ходе беседы обсуждали вопросы состояния консолидированного бюджета, функционирования социальной сферы региона, подготовки и проведения отопительного сезона и ряд других направлений.

Теме выполнения национальных проектов на территории региона было посвящено отдельное совещание, которое прошло в областном правительстве. В текущем году в Псковской области реализуются 43 региональных проекта, направленных на достижение целей и показателей, установленных указом президента Российской Федерации.

Общий объем финансирования составляет порядка 11,5 млрд рублей, из которых большая часть направлена на национальные проекты, ориентированные на повышение качества жизни, создание важных инфраструктурных социальных объектов.

С примером не только медицинской, но и духовной, социокультурной реабилитации ветеранов специальной военной операции и членов их семей полномочный представитель ознакомился в Паломническом центре на базе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. Этот первый в России Паломнический центр начал работу ровно месяц назад и рассчитан на круглосуточное пребывание 38 человек.

Центр принимает не только псковичей. Так, первыми программу духовной и психологической поддержки прошли ветераны из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей и члены их семей.

Игорь Руденя и Михаил Ведерников осмотрели помещения для реабилитации, занятий спортом, ознакомились с условиями проживания.

Установленное в медицинских кабинетах специализированное оборудование направлено на корректировку психоэмоционального состояния людей, снижение посттравматических стрессовых расстройств. Спортзал и площадка на открытом воздухе адаптированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, в центре созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах и организована творческая мастерская.

Паломнический центр для ветеранов СВО и членов их семей открылся в рамках реализации программы благотворительного фонда «Христианское милосердие». Особое внимание в центре уделяется духовной поддержке ветеранов боевых действий, так как его деятельность будет вестись по благословению и под покровительством Русской православной церкви. Вдохновителем создания центра стал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

Представляя опыт Псковской области по помощи и адаптации участников СВО и членов их семей, Михаил Ведерников также рассказал, что на площадке филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» открыт Ресурсной центр поддержки. Кроме того, в каждом муниципалитете работают социальные координаторы, которые адресно помогают с решением вопросов на местах. С момента открытия в филиал фонда «Защитники Отечества» поступило около 45 тысяч обращений граждан, из которых 99% решены положительно.

Рассмотрен ход реализации региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», которая направлена на подготовку компетентных управленцев из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти. Специально для Псковской области РАНХиГС разработала образовательный блок, охватывающий государственное управление, экономику, региональные особенности и современные технологии.

Также в ходе поездки в Псковскую область Игорь Руденя и Михаил Ведерников возложили цветы к мемориалу «Купол», почтив память бойцов легендарной 6-й роты 76-й десантно-штурмовой дивизии, погибших в марте 2000 года в неравной схватке с боевиками.

Напомним, экс-губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе в конце сентября.