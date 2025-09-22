Псковcкая обл.
Политика

Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в СЗФО

29.09.2025 12:52|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Тверской области Игорь Руденя назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе, сообщается на сайте президента РФ. 

Фото: «Единая Россия»

«В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Руденю Игоря Михайловича полномочным представителем президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе», - говорится в документе.

Напомним, экс-полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана назначили генпрокурором РФ.

Игорь Руденя родился 15 февраля 1968 года в Москве. В 1998 году закончил Московский государственный университет пищевых производств. 

1986-1988 - служба в Вооруженных силах РСФСР. 1988-1991 - служба в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. 1991-1996 - работа на руководящих должностях в структуре системы «Росхлебпродукт». 

1996-2002 - генеральный директор ОАО «Росзерно». 2002-2005 - начальник Департамента развития агропромышленного комплекса аппарата правительства Российской Федерации. Заместитель директора Департамента отраслевого развития правительства Российской Федерации.

2005-2007 - статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации. 2007-2012 - директор Департамента регионального развития и агропромышленного комплекса правительства Российской Федерации. 

2012-2016 - Генеральный директор АО «Росзерно». С 2016 по 2025 год был губернатором Тверской области. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 296 человек
Лента новостей
