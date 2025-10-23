Общество

В Великих Луках представили переизданные книги Владимира Орлова по истории города

27 октября состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 17-й годовщине присвоения Великим Лукам почетного звания «города воинской славы». Об этом сообщил депутат Государственной Думы, основатель фонда «Земляки», секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Годовщина присвоения Великим Лукам почетного звания – это не просто памятная дата, это признание мужества, стойкости и любви к Родине, вписанных навечно в судьбу Великих Лук. И сегодня мы вновь подтверждаем: наша история – жива, она звучит голосами людей, оставивших глубокий след в культуре и духовной жизни города», — написал Александр Козловский.

Мероприятие было организовано совместно с командой Великолукского краеведческого музея. Ключевым событием стала презентация переизданных книг известного краеведа, историка, Почетного гражданина Великих Лук Владимира Орлова — «Окно в исчезнувший мир. Великие Луки» и «Путешествие в прошлое. Великие Луки».

Парламентарий выразил особую благодарность наследию Владимира Орлова: «Его книги – это труд человека, искренне влюбленного в Великие Луки. Это память, переданная с бережностью учителя и с сердцем гражданина, для которого история – не страницы, а судьбы».

Работы по переизданию книг были проведены при поддержке благотворительного фонда «Земляки». Как подчеркнул Александр Козловский, фонд с глубокой ответственностью относится к сохранению исторического наследия, а эти книги — подарок городу и его жителям, знак уважения к прошлому и уверенности в будущее.

Весь тираж изданий станет доступен школам, библиотекам, колледжам и вузам Великих Лук. Первые экземпляры уже вручены представителям городских библиотек.

В рамках мероприятия депутат также вручил дипломы первой степени педагогам и студентам Великолукской государственной сельскохозяйственной академии, победившим в региональном этапе всероссийского конкурса музеев «Знать, чтобы помнить», организованного партией «Единая Россия».

«Труд команды академии – это продолжение дела Владимира Викторовича Орлова. Это свидетельство того, что традиция любить и изучать родную землю продолжается», — заключил Александр Козловский.