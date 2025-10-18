Культура

Годовщину присвоения звания города воинской славы отметят в Великих Луках

Памятное мероприятие, приуроченное к 17-й годовщине присвоения Великим Лукам почётного звания «Город воинской славы», с презентацией книг историка и краеведа, почётного гражданина города Владимира Орлова состоится в Краеведческом музее Великих Лук 27 октября в 11:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображение здесь и далее: «Краеведческий музей города Великие Луки» / «ВКонтакте»

Владимир Орлов – один из ведущих краеведов Псковской области, заслуженный учитель России, почётный гражданин Великих Лук. Более 40 лет он преподаёт историю.

Благодаря поддержке благотворительного фонда «Земляки» удалось переиздать две книги, уже ставшие настольными для всех, кто любит Великие Луки: «Окно в исчезнувший мир. Великие Луки. Экскурсии по городу» и «Путешествие в прошлое. Великие Луки».

Экземпляры этих книг подарят в библиотеки и музеи всех образовательных учреждений города, что однозначно будет способствовать воспитанию любви к родному городу и краю у подрастающего поколения, считают в музее.

Мероприятие пройдет при поддержке партии «Единая Россия».

Вход по пригласительным.