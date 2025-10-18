Псковcкая обл.
Культура

Александр Козловский: Новое издание книг Владимира Орлова – подарок всем великолучанам

24.10.2025 16:54|ПсковКомментариев: 0

На следующей неделе, 27 октября, в Краеведческом музее Великих Лук пройдет презентация книг историка, краеведа, Почетного гражданина города Владимира Орлова. Мероприятие приурочено к 17-й годовщине присвоения городу звания «Город Воинской славы». Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале. 

Фото: Александр Козловский / Telegram

Переиздание двух книг Владимира Орлова – «Окно в исчезнувший мир. Великие Луки» и «Путешествие в прошлое. Великие Луки» – это подарок всем великолучанам, который удалось сделать благодаря поддержке благотворительного фонда «Земляки» и при содействии партии «Единая Россия», уточнил Александр Козловский.

Книги будут переданы в городские и школьные библиотеки, а также в библиотеки колледжей, техникумов и вузов.

«Новое издание трудов Владимира Орлова – это не просто культурное событие. Это наша общая миссия: чтобы ни одно имя и ни одна история не были забыты. Чтобы молодое поколение знало, чем жив Великие Луки, чем гордятся его жители. Каждая страница этих книг – живая память о людях и событиях, которые создали характер нашего города»,– написал Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
