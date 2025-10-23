Общество

Уход в самоволку предложили не засчитывать в срок службы

В России могут сократить учет срока службы при уходе в самоволку. Такой законопроект, разработанный в Минобороны, в понедельник, 27 октября, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники в кабмине.

Речь идет о тех, кто служит как по призыву, так и по контракту, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Также это коснется военнослужащих по контракту, которые отсутствуют в установленном месте службы без уважительных причин продолжительностью более двух суток. Сейчас такой срок самовольно оставленной части составляет «свыше 10 суток», и поправки призваны привести эту норму в соответствие с диспозицией статьи 337 УК РФ, которая также оперирует сроком «свыше двух суток», — отметил он.

Таким образом, законопроект фактически снижает порог продолжительности отсутствия военнослужащего без уважительных причин, добавил эксперт, пишут «Известия».

«Мера, вероятно, направлена на повышение дисциплины и ответственности», — полагает Владимир Груздев.