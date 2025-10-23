Общество

45 учеников в Псковской области отобраны для театральной образовательной смены

В Псковской области завершился конкурсный отбор участников для тематической смены, посвященной развитию школьных театральных коллективов, сообщили в группе «Навигаторы детства. Псковская области» в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: «Навигаторы детства. Псковская области» / «ВКонтакте»

С 5 по 8 ноября ресурсный центр всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области проводит тематическую образовательную смену для учащихся 7-10 классов, активно участвующих в театральной деятельности. В рамках проекта 45 юных талантов из общеобразовательных организаций региона были отобраны для участия в этом уникальном мероприятии,

Программа тематической смены будет насыщенной и разнообразной. Участников ждут мастер-классы и мастерские от опытных педагогов и наставников, встречи с актёрами Псковского академического драматического театра имени А.С. Пушкина, просмотр спектаклей и многое другое.

В тематической смене примут участие 45 юных театралов из школ Псковской области. Как пояснили представители проекта, данное мероприятие призвано стимулировать дальнейшее развитие творческих способностей учащихся, укрепить командный дух в коллективах и повысить интерес к театральному искусству как форме самовыражения и познания мира.

