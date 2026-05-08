Радио «Судного дня» передало в эфир слово «рифмоплет»

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, также известная как радио «Судного дня», передала в эфир слово «рифмоплет». В этом убедился корреспондент ТАСС, сигнал также зафиксировали прослушивающие эфир радиолюбители и системы мониторинга радиочастотного спектра.

В частности, после 19:00 мск на частоте УВБ-76 прекратил звучать монотонный звуковой маркер, и мужской голос продиктовал группу цифр и слово «рифмоплет», используя для последнего фонетический алфавит. В отмечаемый 7 мая День радио это была пока единственная передача, зафиксированная на частоте УВБ-76, видимо, имеющая отсылку к передаваемым зачастую в эфир оригинальным словоформам.

Ранее на основе анализа радиоэфира и данных систем мониторинга радиочастотного спектра подсчитал, что за два с половиной месяца 2026 года - с 1 января по 15 марта - радио «Судного дня» стало вещать гораздо активнее, чем за такой же период 2025 года. В частности, за 74 дня в эфире прозвучало 106 сообщений против 99 сообщений за такой же период 2025 года. Первый выход в эфир в 2026 году состоялся через 21 минуту после его наступления по московскому времени, а первым сообщением было слово «глотанье».

Радиостанция, имеющая неофициальное название «УВБ-76», или «Радио Судного дня», вещает на коротких волнах с 70-х годов ХХ века. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывалась с военными. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте «УВБ-76», как правило, работает звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали «жужжалкой».