Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне, отмечают 8 и 9 мая

24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН, по инициативе России и других стран СНГ, своей резолюцией № A/RES/59/26 провозгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения.

Признавая, что государства-члены могут иметь свои Дни победы, освобождения и празднования, ООН предложила всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединенных Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Ассамблея подчеркнула что это историческое событие создало условия для учреждения Организации Объединенных Наций, призванной избавить грядущие поколения от бедствий войны и призвала государства — члены ООН объединить усилия в борьбе с новыми вызовами и сделать все возможное для урегулирования всех споров мирными средствами и таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность, пишет calend.ru.

Отрывок из выступления постоянного представителя Российской Федерации при ООН А.И. Денисова:

«Мы гордимся тем, что народы наших стран внесли решающий вклад в достижение победы и спасение человечества от нацистского порабощения. Воздаем должное той огромной роли, которую сыграли в разгроме фашизма все государства антигитлеровской коалиции. Многие десятки миллионов людей отдали свои жизни во имя достижения Победы.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб на полях сражений и в лагерях смерти, в городах и деревнях. Все мы в неоплатном долгу перед павшими в справедливой борьбе за свободу и достоинство человека. Воздаем дань глубокого уважения ветеранам Второй мировой войны».

Эта война стала самым крупным военным конфликтом в истории человечества и продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки, а также все четыре океанских театра (Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый). В нее было втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну, превышала 1,7 млрд. человек. Она принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам, став самой разрушительной и кровопролитной из войн. В ней погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек только в Советском Союзе.

Важно помнить, что судьба всей Второй мировой войны решалась именно на советско-германском фронте — он был главным фронтом борьбы против фашизма. Именно советский народ вел освободительную войну против нацистской Германии и ее союзников, названную Великой Отечественной войной (1941-1945) и являвшуюся важнейшей и решающей частью Второй мировой войны. СССР взял на себя и до конца вынес основную тяжесть борьбы с агрессором. Именно русским людям принадлежала решающая роль в победоносном исходе войны.

А Антигитлеровская коалиция, сформировавшаяся в ходе вооруженной борьбы с агрессорами, и в которую к окончанию войны входило 56 государств, в том числе СССР, США и Великобритания, в 1942 году получила название Объединенные Нации, а в 1945 году стала основателем Организации Объединенных Наций (ООН).