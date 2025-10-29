Общество

Только 10% псковичей верят в то, что в «черную пятницу» честно снижают цены - опрос

Лишь 10% псковичей верит в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

69% считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей.



Женщины чуть больше склонны верить в честность акции. Молодежь до 35 лет демонстрирует несколько больше доверия по сравнению с теми, кто старше. Горожане со средним профессиональным образованием чуть чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «черной пятнице».



Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 9% горожан. Причем женщины чаще мужчин готовы участвовать в распродаже (12 и 6% соответственно). Горожане с заработком до 100 тысяч рублей проявляют бóльшую готовность к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше (11 и 7%).



Средняя сумма, которую горожане готовы потратить в «черную пятницу», составляет 15500 рублей. В 2025 году наибольшим спросом пользуются одежда (23%), бытовая техника (18%) и обувь (14%).