Дом молодежи в Великих Луках планируют открыть в следующем году, сказал врио министра молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев на сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
«По Великим Лукам в настоящий момент у нас завершается разработка проектно-сметной документации. В январе мы готовы выходить на площадку, в планах - до конца следующего года провести торжественное открытие», - ответил врио министра молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев.
Что касается поддержки молодых семей, здесь оказана большая помощь, добавил врио министра. «Мы действительно это чувствуем и ощущаем», - заключил Дмитрий Яковлев.