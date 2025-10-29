Общество

Псковский археолог Сергей Степанов скончался на 66-м году жизни

Скончался старший научный сотрудник Псковского археологического центра Сергей Степанов. Об этом сообщили в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Фото: АНО «Псковский археологический центр»

«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 66-м году жизни скончался Сергей Владимирович Степанов. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - написали коллеги.

Дату и место прощания сообщат позднее.

Вся профессиональная деятельность Сергея Степанова связана с изучением истории и археологии Пскова и Псковской области. Закончил в 1987 году исторический факультет Псковского государственного педагогического института им. С.М. Кирова. После окончания института, работая в школе заместителем директора по учебно-воспитательной работе и преподавателем истории, начал работать в Псковской археологической экспедиции ИА АН СССР и Псковского музея-заповедника, а с 1989 года приступил к работе в отделе археологии Псковского государственного музея-заповедника.

С этого времени он руководит археологическими исследованиями в Пскове и области по своему Открытому листу: среди них исследования культурного слоя в Среднем и Окольном городе Пскова, на Завеличье и Запсковье, на территории Спасо-Елеазаровского монастыря в Псковском районе, в городе Великие Луки, говорится на сайте Псковского музея-заповедника.

В результате работ под его руководством в Изборске были открыты участки крепости в Никольском захабе и у Плоской башни.

Основными темами научных исследований Сергея Степанова являются «Строительство средневекового Пскова» и «Керамика древнего Пскова». На основании комплексного изучения псковских материалов и производственных традиций древнего Пскова им собран большой материал по домостроительству и определено место Пскова как одного из древнерусских центров гончарного производства.

Сергей Степанов - автор более 30 научных и научно-популярных работ. С 2006 года его профессиональная деятельность была связана с Автономной некоммерческой организацией «Псковский археологический центр».