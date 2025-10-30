Общество

Т2 запускает бесплатную безлимитную связь для абонентов, переходящих со своим номером от другого оператора

Т2, российский оператор мобильной связи, объявляет о старте специальной акции для новых клиентов в Пскове и Псковской области. С 1 ноября при переходе от другого оператора на тарифы Т2 «Хватит!», «Везде онлайн» и «Мой онлайн+» абоненты получают скидку на абонентскую плату – до 100% в зависимости от выбранного плана.

Фото: Т2

Т2 запускает специальный условия для новых клиентов. Скидки на абонентскую плату действуют при переходе со своим номером от другого оператора со второго месяца. В акции участвую самые популярные тарифы оператора. Так, один из самых популярных тарифов «Хватит!» Т2 предоставляет бесплатно на полгода. Тариф включает тройной безлимит: мобильный интернет, звонки внутри сети Т2 и SMS по России без ограничений.

Тариф «Везде онлайн» оператор также предоставляет бесплатно на полгода, а затем сохраняет скидку 50% еще на шесть месяцев (375 руб./мес. вместо полной стоимости 750 руб./мес.). Тариф включает 100 Гб интернет трафика, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, безлимитные звонки на Т2 и 100 минут на вызовы по России.

Тариф «Мой онлайн+» доступен новым абонентам с постоянной скидкой 50%. Абонентская плата будет составлять 450 рублей в месяц вместо 900. В тарифный план входят 35 Гб интернета с удвоением трафика при своевременном внесении абонентской платы, безлимит на популярные соцсети, мессенджеры и маркетплейсы, звонки без ограничений внутри сети и 800 минут для звонков на номера других операторов России.

Скидка на тарифы начинают действовать после первого месяца полной оплаты абонентской платы. Подробности – на go-to.t2.ru

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». Erid: 2SDnjc4Jmr7