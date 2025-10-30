Общество

Руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов покидает свой пост

Руководитель аппарата областного суда Сергей Шерстобитов покидает свой пост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

31 октября в Псковском областном суде состоялось собрание, на котором председатель суда Олег Лазарев поздравил коллектив суда с предстоящим праздником - Днем народного единства, а также сообщил об уходе на новую работу руководителя аппарата областного суда Сергея Шерстобитова, поблагодарил его за труд на благо судебной системы и вручив почетную грамоту Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, почетную грамоту Псковского областного суда, совета судей Псковской области и управления Судебного департамента в Псковской области.

Сергей Шерстобитов занимал должность руководителя аппарата Псковского областного суда с октября 2023 года. Ранее был председателем комитета юстиции Псковской области.

«Коллектив Псковского областного суда желает Сергею Валерьевичу успехов на новом месте службы, стабильности и позитивного настроения», - заключили в пре--службе судов.