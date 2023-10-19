Общество

Сергей Шерстобитов назначен руководителем аппарата – администратором областного суда

Экс-председателя комитета юстиции Псковской области Сергея Шерстобитова назначили на должность руководителя аппарата - администратора областного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Собрание, на котором председатель Псковского областного суда Олег Лазарев представил коллективу руководителя аппарата - администратора суда Сергея Шерстобитова, состоялось 19 октября в областном суде.

В своем выступлении Олег Лазарев выразил надежду, что опыт руководящей работы пригодится Сергею Шерстобитову на новом месте и пожелал успехов в профессиональной деятельности.

После окончания мероприятия состоялось собрание Сергея Шерстобитова с начальниками и заместителями отделов суда.

Сергей Шерстобитов родился в 1972 году в городе Алма-Ата в Казахстане.

В 1993 году окончил высшее пограничное командное училище имени Дзержинского по специальности «офицер пограничных войск», город Алма-Ата. В 2001 году окончил юридический факультет Академии права и управления по специальности «юриспруденция».

В 1989 - 1998 годах проходил службу в пограничных войсках Российской Федерации.

С 1999 по 2001 год работал судебным приставом подразделения судебных приставов города Пскова управления министерства юстиции РФ по Псковской области.

С 2002 по 2005 занимал должность начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Псковской области, начальника Главного государственного управления Псковской области по обеспечению деятельности мировых судей.

В 2005 году он стал начальником главного государственного управления юстиции Псковской области. Покинул пост 30 июня 2023 года.

Женат, воспитывает дочь.