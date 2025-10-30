Общество

Компании рекордно увеличили найм внештатных сотрудников

Бизнес резко увеличил найм по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). По данным Росстата, к сентябрю таких исполнителей было почти 2 млн — в 1,5 раза больше, чем годом ранее, когда их количество, напротив, снижалось. Это рекорд за весь период наблюдений.

Больше всего занятых по ГПХ в этом году пришлось на торговлю, финансовый сектор, здравоохранение и образование.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова объясняет рост сразу несколькими факторами. Во-первых, договоры заключаются не только с физлицами, но и с самозанятыми, число которых продолжает быстро расти и достигло уже 14,6 млн на сентябрь. Во-вторых, ГПХ остается фактически единственным механизмом привлечения удаленных иностранных специалистов. Дополнительный драйвер — распространение платформенной занятости, пишут «Известия».

Для компаний ГПХ — экономически выгодный формат, отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Такой договор оформляется быстрее и проще, чем трудовой, и не требует значительного документооборота. Работодателю не нужно оплачивать отпуска и командировки, предоставлять компенсации при увольнении и оформлять ДМС (если оно предусмотрено). Часто удается сэкономить и на организации рабочего места, если исполнитель работает из дома на своем оборудовании. Эксперт добавила, что сотрудник на условиях ГПХ может обходиться бизнесу на 30–50% дешевле, чем штатный.