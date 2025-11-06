Общество

«ТОПовый десант»: псковские подростки завершили осеннюю трудовую неделю

В Пскове прошла осенняя добровольческая акция «ТОПовый десант». Семнадцать участников Трудовых отрядов подростков (ТОП) Псковской области посвятили каникулы общественно полезной работе: они оказывали адресную помощь пожилым людям, поддерживали городские организации и учреждения культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

Акция была насыщенной и разнообразной. Участники акции провели несколько субботников: на территории музея-заповедника «Изборск» они собрали 167 мешков опавшей листвы, а также привели в порядок территорию Детского социального фонда. Значительный объем работ был выполнен в Псковском городском молодежном центре, где подростки занимались покраской стен.

Помимо этого, добровольцы помогли местным благотворительным организациям — собирали продуктовые наборы в фонде «Долго и счастливо» и занимались хозяйственными работами для приюта «Лесопилка». Особое внимание было уделено адресной помощи: школьники помогли нескольким пожилым жителям Пскова с уборкой квартир, мытьем окон и другими бытовыми делами, с которыми те не могут справиться самостоятельно.

В завершающий день акции, в рамках Дня единых действий на площадке Дома молодежи, участники «ТОПового десанта» сплели маскировочные сети для военнослужащих специальной военной операции.

Помимо работы, каждый вечер подростки собирались в филиале Псковского городского молодежного центра – в подростковом центре на Олега Кошевого, 25. Там они проводили мероприятия по сплочению, обсуждали эмоции от каждого дня и просто отдыхали – пили чай, рисовали картины и делали друг для друга памятные подарки.