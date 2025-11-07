Общество

В Госдуме назвали срок повышения пенсий в России

В 2026 году проиндексируют выплаты пенсионерам, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат рассказала, что страховую пенсию получают почти 38 миллионов человек, и с 1 января 2026 года она увеличится на 7,6 процента, пишет «Лента.ру».

«Следующее повышение ждет уже получателей социальных пенсий с 1 апреля 2026 года на 6,8 процента, и, наконец, 1 октября будут повышены военные пенсии, пенсии бывшим работникам силовых структур», — отметила парламентарий.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина указывала, что средний размер пенсии в 2026 году составит 27 тысяч рублей.