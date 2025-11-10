Общество

На Солнце произошло около 15 вспышек за сутки

Солнце за прошедшие сутки произвело около 15 вспышек, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Изображение от freepik

«За прошедшие сутки: геомагнитная обстановка — спокойная с небольшими возмущениями. Вспышечная активность — сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли; за сутки произошло около 15 вспышек, включая событие высшего балла X1.2», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возвращение магнитных бурь в магнитосферу Земли ожидается во вторник, 11 ноября.