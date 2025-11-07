Общество

Магнитные бури вернутся на Землю во вторник

Возвращение магнитных бурь в магнитосферу Земли ожидается во вторник, 11 ноября, сообщает метеоцентр «Фобос».

Изображение от freepik

В течение трёх суток, с 6 по 8 ноября, магнитосферу Земли сотрясали магнитные бури, лишь немного недотянувшие до сильного уровня. После чего последовала непродолжительная пауза – в воскресенье геомагнитное поле менялось в диапазоне от спокойного до неустойчивого.

Сегодняшний день космическая погода также начала в «зелёной» зоне, однако прогностические модели ожидают, что сегодня к нашей планете подойдёт облако солнечной плазы, выброшенное с нашего светила во время вспышки уровня М1,7, произошедшей в середине дня 7 ноября. Ожидается, что геомагнитное поле перейдёт в возмущённое состояние, но вероятность формирования магнитных бурь пока остаётся небольшой.

А вот во вторник, когда Землю настигнет более мощное облако солнечного вещества, отправившееся в космическое пространство после вспышки максимально возможного уровня Х1,7, наблюдавшейся на нашей звезде в минувшее воскресенье, воздействие на геомагнитное поле ожидается более интенсивным. Вечером вторника прогнозируются магнитные бури интенсивностью от слабого до среднего уровня G1-G2, которые продлятся до утренних часов среды, а успокоится земная магнитосфера лишь во второй половине 12 ноября.