Общество

Пскович с подозрением на COVID-19 оказался болен «мышиной лихорадкой»

В приемное отделение Псковской областной инфекционной клинической больницы поступил 40-летний мужчина. Как выяснилось, недомогание он почувствовал за четыре дня до обращения, отметив подъем температуры тела. Амбулаторное лечение не принесло положительных результатов, и участковый врач направил его в стационар. Об этом инфекционная больница сообщила в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

При поступлении у пациента отмечалось повышение температуры тела до 41 градуса. Первоначально у медиков возникли подозрения на COVID-19, которые подтвердил положительный ПЦР-тест. Однако клиническая картина была не совсем типичной. Клинический и биохимический анализы крови значительных отклонений не показали, но в динамике у пациента начала отмечаться задержка мочи, а повторный анализ выявил резкое повышение почечных показателей, что нехарактерно для течения коронавирусной инфекции.

Врачи продолжили обследование. Специальный анализ (ИФА) выявил у мужчины антитела к вирусу, вызывающему геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), известную в народе как «мышиная лихорадка». Важной деталью стало то, что незадолго до болезни пациент посещал дачу, где были замечены грызуны. Именно они и являются переносчиками опасного вируса. Заразиться можно, вдыхая пыль, содержащую высохшие выделения инфицированных грызунов.

На основании всех данных лечащий врач поставил окончательный диагноз — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Это заболевание вызывает серьезные нарушения в системе свертываемости крови, что в первую очередь поражает почки. В состоянии острой почечной недостаточности мужчину экстренно перевели в реанимационное отделение.

После консультации с нефрологом пациента было решено перевести в Псковскую областную клиническую больницу для проведения почечно-заместительной терапии. 14 сентября бригада скорой медицинской помощи доставила его в реанимацию ОБУЗ «ПОКБ». Ему проведено несколько сеансов гемодиализа (очищение крови от токсинов и избытка жидкости с помощью аппарата «искусственная почка»), что привело к значительному улучшению состояния. По результатам проведенной терапии и высокотехнологичных процедур мужчина был выписан с восстановленным диурезом (нормальным объемом выделяемой мочи) и нормальными лабораторными показателями.

«Данный клинический случай наглядно демонстрирует, насколько важно сохранять бдительность в отношении собственного здоровья. Опасная инфекция может подстерегать даже в любимых привычных местах, где герой нашей истории заразился, вдыхая пыль, содержащую высохшие выделения грызунов. Благодаря своевременной диагностике и оперативным действиям врачей удалось избежать тяжелых последствий. Помните: не занимайтесь самолечением – установить точную причину болезни и назначить адекватную терапию под силу только специалисту», – написали в сообществе.