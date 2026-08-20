«Великий, могучий»: урок географии для ценителей русского языка

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) продолжает цикл программ «Великий, могучий», в котором ведущая Юлия Магера вместе с экспертами раскрывает тайны русского языка.

Какую ошибку чаще всего делают в названии Пушкинских Гор? Почему Струги Красные именуются поперек правила? Нужно ли склонять Палкино, Пыталово и Любятово? Об этом и не только расскажет учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектор российского общества «Знание» Екатерина Торшина.

Повтор в 12.49.