Основные причины несвязанной с зубами боли назвали псковские стоматологи

Зубная боль знакома многим людям, и чаще всего она ассоциируется с заболеваниями самих зубов или дёсен. Но иногда даже самый опытный стоматолог не находит видимых повреждений, а неприятные ощущения продолжают беспокоить пациента. Оказывается, зубная боль далеко не всегда означает проблемы с полостью рта. Об этом рассказали специалисты Псковской стоматологической поликлиники на Октябрьском проспекте, 29.

Рассмотрим ситуации, когда причины кроются совсем в других органах и системах нашего тела.

Что такое отражённая зубная боль?

Иногда болевые сигналы поступают не от самого зуба, а возникают вследствие раздражения нервной системы другим органом. Этот феномен называют отражённой (или иррадиацией) болью. Когда повреждён какой-то участок тела, связанный общей нервной сетью с зубами, мозг неправильно воспринимает болевой импульс и направляет его в область челюсти. Именно поэтому порой кажется, будто болит зуб, хотя реальная проблема скрыта глубже.

Основные причины несвязанной с зубами боли:

Заболевания ЛОР-органов

Синусит и гайморит: верхняя челюсть расположена рядом с гайморовыми пазухами. Их воспаление, вызванное инфекцией или аллергией, может оказывать давление на верхние зубы, вызывая ощущение сильной боли. Она проявляется тупой, распирающей, усиливающейся при наклонах головой вперёд или попытке резко пошевелиться.

Отит: средний и наружный отит способен провоцировать боль, отдающую в зубы нижней челюсти. Такая ситуация объясняется близостью ушных структур и нервных путей, обеспечивающих чувствительность челюстей.

Ангина и фарингит: миндалины и горло находятся близко к челюсти, и сильные инфекции в этой зоне нередко отдают неприятными ощущениями в зубы.

Патологии нервной системы

Невралгия тройничного нерва: воздействие воспалительного процесса на этот крупный лицевой нерв провоцирует интенсивную стреляющую боль, похожую на удар электрическим током. Её особенность заключается в кратковременности приступов, возникающих при малейшем раздражении (например, при еде или разговоре).

Опоясывающий лишай: заражение вирусом герпеса способно привести к воспалению нервов лица, проявляющемуся острой болью в области подбородка и зубов перед появлением специфической сыпи.

Нарушения опорно-двигательной системы

Проблемы с ВНЧС (височно-нижнечелюстным суставом): боли, вызванные дисфункциями этого важного сочленения, проявляются чувствительностью в задней части челюсти, затруднением движений и хруста при открытии рта.

Остеохондроз шейного отдела позвоночника: дегенеративные изменения в шее способны приводить к возникновению боли, которая распространяется на лицо и нижнюю челюсть, создавая впечатление болезненности зуба.

Как отличить настоящую зубную боль от иррадиации?

Главное правило — посетить врача стоматолога, который исключит или подтвердит проблему непосредственно с зубами. Необходимо последовательно исключить стоматологические, ЛОР, неврологические и, при необходимости, кардиологические причины.

В таких случаях может потребоваться консультация не только стоматолога, но и отоларинголога, невролога или кардиолога, чтобы найти истинный источник боли и назначить адекватное лечение.

Важно помнить, что своевременная диагностика и лечение первопричины помогут избежать ненужных манипуляций и вернуть спокойствие и хорошее самочувствие, заключили специалисты.