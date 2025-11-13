Псковcкая обл.
Общество

Комитет ГД одобрил механизм обратного акциза на переработку нефти за рубежом

15.11.2025 22:00

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку, согласно которой компании, перерабатывающие российскую нефть на давальческих условиях (передача нефти перерабатывающей компании для переработки) за пределами страны, смогут получать обратный акциз по аналогичной схеме с нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) внутри России. Поправка вносится ко второму чтению налогового законопроекта из бюджетного пакета в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

«Направление на переработку на определенных в соответствии с международным договором Российской Федерации давальческих условиях (далее в настоящей главе - давальческая переработка за пределами территории Российской Федерации) нефтяного сырья, принадлежащего на праве собственности российской организации, уполномоченной правительством Российской Федерации на осуществление давальческой переработки за пределами территории Российской Федерации», - сказано в тексте поправки.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Сазанов говорил, что право на получение выплаты будут иметь организации, включенные в специальный перечень, утверждаемый правительством РФ, пишет ТАСС.

Сообщалось, что доля выхода продукта по отношению к 1 тонне переработанной нефти не должна превышать коэффициент 0,53. Мера призвана при необходимости обеспечить переработку российской нефти за рубежом, в том числе на белорусских НПЗ.

Из поправки также следует, что на зарубежные НПЗ может быть распространен в том числе и демпферный механизм. «Для определения величины КДЕМП в целях настоящего пункта объем высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 (VАБ) и дизельного топлива класса 5 (VДТ) определяется как объем (в тоннах) высокооктанового (по исследовательскому методу 92 и более) автомобильного бензина класса 5 и дизельного топлива класса 5 соответственно, произведенных из нефтяного сырья, переданного налогоплательщиком на давальческую переработку за пределами территории Российской Федерации, по которым был уплачен им акциз и которые были реализованы в налоговом периоде на территории Российской Федерации», - сказано в документе. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
