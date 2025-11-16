Псковcкая обл.
Общество

За неделю псковские росгвардейцы изъяли более 20 боеприпасов

17.11.2025 15:19|ПсковКомментариев: 0

С 10 по 16 ноября сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 29 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы выявили 13 административных правонарушений, изъяли 17 единиц оружия и 34 боеприпаса.

Управление Росгвардии напоминает: порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность, безопасность и исключающем доступ посторонних лиц.

Источник: Псковская Лента Новостей
