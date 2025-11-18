Telegram работает на территории Пскова без ограничений 18 ноября.
Ранее в Псковской области временно ограничили интернет для обеспечения безопасности критически важных объектов.
В связи с длительностью ограничений был сформирован «белый список» интернет-ресурсов, которые будут работать во время отключения мобильного интернета.
При этом член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин заявлял, что включение мессенджера Telegram в так называемый белый список интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранной платформой.