Общество

День приёмов псковских участников СВО по социальным вопросам проведет «Единая Россия»

Единый день приемов участников специальной военной операции и их семей по социальным вопросам состоится в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» 28 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

С 10.00 до 12.00 прием проведут специалисты отделения Социального фонда по Псковской области. По всем вопросам можно обращаться как лично, так и в режиме «горячей линии» (телефон: 66-25-12).

Предварительная запись также по телефону: 66-25-12.

Кроме того, приёмы организуют на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.

В региональном отделении напомнили, что поддержке участников СВО посвятили целый раздел народной программы «Единой России», в который вошли 13 положений. Буквально с первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает поддержку бойцам: вносит важные законодательные инициативы по созданию системы правовых и социальных гарантий для бойцов и их семей; помогает восстанавливать освобождённые регионы; занимается сбором и доставкой всего необходимого мирным жителям; многое делает для ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, помогает им.