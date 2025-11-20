Общество

Минюст объявил новых иноагентов

Минюст объявил новых иностранных агентов: в реестр внесли журналистку Елену Налимову* и издание «Аспекты Башкортостана»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в министерстве, Елена Налимова* распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой ими политике. Кроме того, отмечается, что журналистка участвовала в распространении сообщений и материалов иноагентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Издание «Аспекты Башкортостана»*, по данным ведомства, выступало против спецоперации на Украине, принимало участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, а также распространяло недостоверную информацию о решениях российских властей, пишет Lenta.ru.

Помимо них, в список попали антидискриминационный центр «Мемориал»*, священник Павел Заякин* и художник Антон Литвин*.

*признаны иноагентами в РФ