Памятник Довмонту в Пскове готовят к открытию

Памятника святому благоверному князю Довмонту в Пскове устанавливают на постамент сегодня, 22 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Торжественное открытие состоится 28 ноября в 13:30 в сквере на улице Леона Поземского.

В октябре на место установки прибыл 70-тонный постамент. Автор памятника - скульптор Андрей Мартьянов.

Напомним, благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.

Ранее на месте установки памятника князю Довмонту прошли археологические раскопки.