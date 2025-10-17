Культура

70-тонный камень для постамента памятника князю Довмонту привезли в Псков

Будущий постамент памятника святому благоверному князю Довмонту-Тимофею доставили в Псков сегодня, 18 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

100-тонный кран и другая техника прибыли на участок между улицами Леона Поземского и Советской набережной, ограниченный домами №38 и №44. Здесь будут устанавливать памятник князю Довмонту.

Автор памятника - скульптор Андрей Мартьянов поделился, что искал нужный камень два месяца и, наконец, нашёл в селе Середка Псковского района.

«Я два месяца искал камень по всей Псковщине. И нашёл. Его большое преимущество в том, что 70-тонный валун – антивандальный, то есть на него почти невозможно забраться. Для нашей реальности это актуально», – рассказал Андрей Мартьянов.

Напомним, благоверный князь Довмонт является одной из ярчайших и наиболее масштабных фигур своего времени, оставивших значимый след как в истории Пскова, так и в истории России. Происходивший из князей Великого княжества Литовского, он правил в Пскове с 1266 по 1299 год. Князь дал мощный толчок в развитии города, при Довмонте Псков стал одним из самых крупных городов Европы. Князя считали защитником и спасителем Руси.

Ранее на месте установки памятника князю Довмонту прошли археологические раскопки.