Культура

Под ногами Довмонта: что нашли археологи на месте будущего памятника в Пскове

На участке между улицей Леона Поземского и Советской набережной уже третью неделю трудятся археологи - проводят охранные раскопки на месте будущей установки памятника князю Довмонту-Тимофею. Площадь раскопа небольшая - всего девять квадратных метров. Но находок уже огромное количество: посуда, монеты, браслеты, иглы, ножи и даже пули. Все эти предметы пролежали в земле как минимум несколько столетий - специалисты уже добрались до культурного слоя XVI века. И это еще не предел!

Подробности о том, какая история находится у нас буквально под ногами, и что могут рассказать артефакты о прежних обитателях Запсковья, узнала Псковская Лента Новостей.

Погода работе не помеха: археологи трудятся, в том числе, под дождем. Кропотливо снимают слой за слоем земли, перебирают его вручную и отправляют грунт наверх, где он «прощупывается» металлодетектором. И раскоп преподносит сюрпризы в виде больших и маленьких открытий.

Наиболее яркие находки Варламовского 6-го раскопа журналисты ПЛН увидели одними из первых. Предметы, которые совсем недавно достали из-под земли, отличаются от очищенных от вековых отложений музейных экспонатов. Но такая своеобразная выставка в полевых условиях куда интереснее экспозиций в музее. И главное - древние артефакты не за стеклом и их можно трогать!

Псковичи-рыболовы и «маринованная» чешуя

«Мы начали с близкого к нам XVIII века. Сейчас понизились до слоев XVI века. Глубина раскопа - уже больше двух метров. К сожалению, ещё не закончили. Эту и, наверное, следующую неделю будем продолжать активно работать», - рассказала руководитель раскопа, директор Псковского археологического центра Ирина Аракчеева.

Первым интересным открытием стала постройка, которую археологи первоначально датировали XVIII веком. «Сейчас мы ее «удревнили» до XVI века. С раскрытием новых слоев, новых прослоек мы больше узнаем о тех объектах, которые открываем. Поэтому датировка в процессе этих двух недель поменялась», - пояснила археолог.

По ее словам, предположительно к этой постройке относится печь, развал которой был представлен слоем раскрошившегося кирпича и большого количества угля. Также были найдены фрагменты украшения данной печи: киот, который был вмонтирован в печь, и дуговые кирпичи, которые оформляли вход, через который топится эта печь. Рядом с печью был найден светец и подсвечник - элементы, которые освещали данную постройку.

Из бытовых предметов обнаружены швейные иглы и кудельная булавка, принадлежность для прядения. Что касается мужских занятий, то некоторые находки указывают на рыболовство.

В раскопе выявлено керамическое сетевое грузило и несколько рыболовных крючков, а в слое под печью - большое скопление чешуи рыбы. «Неимоверно большое ее количество говорит о том, что рыбной ловлей здесь занимались очень активно. При том, что мы находимся на берегу Псковы, которая впадает в Великую прямо здесь», - рассказала Ирина Аракчеева.

Археолог также пояснила, почему рыбная чешуя, предметы из дерева и кожи так хорошо сохраняются на протяжении веков: «Культурный слой, пока с него не снят верхний техногенный слой, законсервирован, как маринованные огурчики на зиму. То есть, пока нет доступа нашего воздуха, бактерий, все органические вещества очень хорошо сохраняются. Они проложены разными прослойками, постоянно находятся в грунтовых водах и представляют собой такой вот законсервированный объект. Как только экскаватор начинает вскрывать верхние слои - все нижние слои разрушаются».

Поэтому, по мнению археолога, раскопки в исторических частях городов необходимы, даже если строители не входят в культурный слой. «Исследования нужны даже для того, чтобы сохранить материал, который на этом месте находится», - сказала Ирина Аракчеева.

Буквально на днях был найден хорошо сохранившийся экземпляр ножа. «Это деловой нож. Он, скорее всего, использовался для обработки либо древесины, либо кожи. Свежая находка, и мы с ней еще немножко поработаем», - отметила она.

Из предметов личного пользования археологи обнаружили ременные пряжки, язычки, а также накладку на ремень. Пока, по словам Ирины Аракчеевой, она «в немножко неприглядном виде». Но к традиционной археологической выставке по итогам сезона она будет почищена и возможно даже посетители увидят, что на ней изображено. Может, Довмонт?

Докопать до XII века

Несмотря на то, что пока археологи работают в культурных слоях более поздних, среди находок есть вещи, которые специалисты датируют XII до XVI веками - наконечники стрел, пластинчатые и витые из проволоки браслеты. «Строители, которые возводили обнаруженную постройку, и люди, которые жили на этой территории в XVII-XVIII веках, копали хозяйственные ямы. Это привело к тому, что они немного нарушали более древние слои, которые присутствуют на этой территории», - объяснила Ирина Аракчеева появление артефактов.

Археолог предположила, что на изучаемой территории удастся добраться до слоев XII-XIII веков. «Скорее всего, это будут слои первоначального освоения данной территории, когда города здесь ещё как такового не было. Это было небольшое неукрепленное поселение, которое войдет в состав города чуть позднее. Надеемся, что в пределах ещё полуметра мы найдём эту древность», - сказала она.

Самые маленькие и тонкие находки - это иглы и монеты-чешуйки, которых достаточно много представлено на раскопе. Они самой разной формы: в виде обычных чешуек и очень маленькие, кругленькие, обрезанные. В одной монетке есть отверстие для привешивания. Возможно, из нее хотели сделать амулет, либо она нашивалась на одежду в качестве украшения.

Кости животных в раскопе попадаются, а вот останков людей, скорее всего, здесь обнаружено не будет. «Захоронения встречаются и в городских слоях, если мы говорим про раскопы вокруг церквей. Но, поскольку сейчас мы работаем на городской территории и находимся рядом со средневековой улицей Званицей, погребений здесь не ждем. Если только вдруг не раскроется более ранний курганный могильник, который может быть внизу. Но это всегда загадка для археолога, и, конечно, как Старо-Вознесенский некрополь города Пскова для нас будет полной неожиданностью», - отметила Ирина Аракчеева.

Главный экспонат

Самой яркой находкой пока стал симпатичный сосуд из глины с зелёной поливой с носиком в виде лошадиной головы. «Нас все всегда спрашивают, что за ящички в раскопе, и почему там много каких-то фрагментов, костей животных и посуды. Мы всю посуду, средневековую и нового времени, собираем, считаем, описываем, рисуем. Потому что посуда, так же, как и вещи, уникальна для каждого времени. Например, верхняя часть горшочка говорит о датировке слоя. Иногда посуда передаётся в музей, то есть становится индивидуальной находкой, которая рассказывает о своём времени и о людях, которые этой вещью пользовались. Одной из таких вещей является зелёнополивной водолей. Это умывальник, в который наливалась вода. Сосуд мог быть подвешен к потолочной балке на верёвку, и в нужный момент его можно было наклонить. То есть для Средневековья это необходимый элемент гигиены», - пояснила Ирина Аракчеева.

По ее словам, очень часто носики водолея оформлялись в виде мордочки животного. «Чаще всего - лошадки. Иногда попадаются более округлые формы носиков - в виде котика или поросеночка с ушками», - отметила архехолог.

Сейчас на раскопе трудится четыре человека: научные сотрудники и рабочие. До 1 сентября археологам помогали студенты ПсковГУ. «Молодые кадры активно включаются в нашу работу. Ранее археология была сокращена до минимума, и наш вуз археологов готовить перестал. Мы вышли как работодатели с просьбой изменить эту ситуацию, и руководство ПсковГУ идет нам навстречу. В прошлом году возобновил работу археологический кружок, который лет 15 уже не функционировал. Теперь он работает не в университете, а на базе археологического центра на улице Герцена. Студенты начинают участвовать в полевых работах. Посмотрим, во что это выльется, в какой новый состав новых специалистов, потому что кадры решают все», - сказала она.

По словам Ирины Аракчеевой, первые две недели студенты активно работали на объекте, а сейчас «каждый день приходят, смотрят находки и очень жалеют, что не могут участвовать».

Открытий на 9 квадратных метрах раскопа достаточно. «Результатами мы очень довольны. Мы предполагали, что слоев будет много, и довольны тем, что обширные данные получим об этом участке. Участок очень перспективен для исследований в дальнейшем», - отметила Ирина Аракчеева.

После проведения раскопок на этой территории появится памятник князю Довмонту и будет проведено благоустройство площадки возле монумента: спилено аварийное дерево, уложена брусчатка, установлены скамейки, оборудовано освещение. А обнаруженные индивидуальные находки уже в следующем году будут храниться в основных фондах псковского музея. Но сначала традиционно будут презентованы всем желающим на традиционной археологической выставке по итогам полевого сезона.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой