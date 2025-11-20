Общество

Для строительства школы в Себеже не нашли подрядчика

Лот на строительство школы на 825 мест в Себеже на сумму 177 902 782 рублей вновь появился на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: депутат Госдумы Александр Козловский / Telegram-канал

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» осуществляется строительство средней школы на 825 мест в городе Себеже.

Изначально муниципальный контракт был заключен между Себежской средней общеобразовательной школой и ООО «СК «Развитие» от 14 декабря 2022 года № 3602200189822000083. Работы должны были завершить 25 декабря 2024 года. Однако в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств в полном объеме, низким темпом строительства, недостаточным количеством трудовых ресурсов, а также низкой активностью по выполнению строительно-монтажных работ заказчик решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Дополнительно подрядной организации выдвинуто требование оплатить штрафы и пени на общую сумму 86,8 млн рублей, а решением УФАС по Псковской области подрядная организация включена в реестр недобросовестных на 2 года.

Была объявлена новая закупка. Подрядчика планировалось определить 11 ноября, но желающих так и не нашлось.

По обновленным данным, торги должны завершиться 3 декабря текущего года. Итоговая дата сдачи объекта, при этом, не изменилась - 31 мая 2026 года.

На данный момент в школе выполнены работы по устройству внутренних тепловых сетей, устройству кровельного покрытия, подготовлен фундамент домовой трубы, осуществлен монтаж стояков отопления, систем электроснабжения, монтаж ограждения территории, реализовано благоустройство с организацией проездов и тротуаров. Выполнены работы по установке котельной и закрытию теплового контура здания.

Строительная готовность объекта составляет порядка 60%.