Новому подрядчику на строительство школы в Себеже готовы выделить почти 178 млн рублей

На выполнение работ по строительству, поставке оборудования и вводу в эксплуатацию школы на 825 мест в Себеже готовы выделить 177 902 782 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

Фото: депутат Госдумы Александр Козловский / Telegram-канал

Подрядчика планируют определить 11 ноября. Он должен будет выполнить работы до 31 мая 2026 года.

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» осуществляется строительство средней школы на 825 мест в городе Себеже. Ранее муниципальный контракт был заключен между Себежской средней общеобразовательной школой и ООО «СК «Развитие» от 14 декабря 2022 года № 3602200189822000083.

Напомним, работы должны были завершить 25 декабря 2024 года.

На данный момент в школе выполнены работы по устройству внутренних тепловых сетей, устройству кровельного покрытия, подготовлен фундамент домовой трубы, осуществлен монтаж стояков отопления, систем электроснабжения, монтаж ограждения территории, реализовано благоустройство с организацией проездов и тротуаров. Выполнены работы по установке котельной и закрытию теплового контура здания.

Однако в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств в полном объеме, низким темпом строительства, недостаточным количеством трудовых ресурсов, а также низкой активностью по выполнению строительно-монтажных работ заказчик 25 сентября на портале госзакупок разместил уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Дополнительно подрядной организации выдвинуто требование оплатить штрафы и пени на общую сумму 86,8 млн рублей.

Строительство школы начали в октябре 2023 года.

Ранее школу посещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.