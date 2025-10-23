Общество

Открытие школы на 825 мест в Себеже перенесли на 2026 год

Здание школы на 825 мест в городе Себеже планируют ввести в эксплуатацию лишь в 2026 году в связи с расторжением контракта с подрядчиком, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Фото: депутат Госдумы Александр Козловский / Telegram-канал

В рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» осуществляется строительство средней школы на 825 мест в городе Себеже. Муниципальный контракт был заключен между Себежской средней общеобразовательной школой и ООО «СК «Развитие» от 14 декабря 2022 года № 3602200189822000083. Работы должны были завершить 25 декабря 2024 года.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет – 60%, отставание от графика производства работ более 6 месяцев, работы в полном объеме не завершены.

В школе выполнены работы по устройству внутренних тепловых сетей, устройству кровельного покрытия, подготовлен фундамент домовой трубы, осуществлен монтаж стояков отопления, систем электроснабжения, монтаж ограждения территории, реализовано благоустройство с организацией проездов и тротуаров. Выполнены работы по установке котельной и закрытию теплового контура здания.

Однако в связи с неисполнением подрядной организацией своих обязательств в полном объеме, низким темпом строительства, недостаточным количеством трудовых ресурсов, а также низкой активностью по выполнению строительно-монтажных работ заказчик 25 сентября на портале госзакупок разместил уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке.

Дополнительно подрядной организации выдвинуто требование оплатить штрафы и пени на общую сумму 86,8 млн рублей.

7 октября контракт на выполнение работ по объекту был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Решением управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области от 17 октября подрядная организация включена в реестр недобросовестных подрядчиков на срок 2 года.

«Администрацией Себежского района ведется работа по формированию начальной (максимальной) цены контракта для выполнения мероприятий по продолжению строительно-монтажных работ на имеющийся лимит, подготовке аукционной документации для проведения новой конкурентной процедуры на определение новой подрядной организации», - уточнили в министерстве.

В соответствии с дополнительным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и правительством Псковской области от 12 августа 2025 года №073-09-2025-436/3, срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2026 год.

Напомним, строительство школы начали в октябре 2023 года.

Смотрите также Строительство новой школы начали в Себеже

Ранее школу посещал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.