Мать четверых детей завоевала титул «Миссис Псков-2025»

Миссис Псков 2025 стала 36-летняя мама четверых детей Анна Шефер. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, Анна Шефер — педагог, психолог, парикмахер, визажист, кондитер.

Фото: Федор Егоров

В сфере красоты проработала 7 лет. Она любит танцевать, читать книги, рисовать на тортах, путешествовать с семьей, заниматься спортом и, конечно, главное ее хобби — кулинария.

Именно кулинария стала делом всей жизни. Занимается благотворительностью, готовит торты детям в Добрею, помогает детского дому в Стругах Красных.

Напомним, «Мисс Псков 2025» стала 16-летняя Мирослава Милая. Новоиспеченная королева красоты — кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике.